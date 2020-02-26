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Türkiye'nin bir komşusunda daha ilk Koronovirüs vakası görüldü
Gürcistan Sağlık Bakanı, ülkenin ilk koronavirüs vakasını belirlediğini ve virüsün yayıldığı ülke sayısını artırdığını söyledi.
Türkiye'nin bir komşusunda daha ilk Koronovirüs vakası görüldü
26 Şubat 2020 -
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Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. 

Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi. 

Tiflis'teki Richard Lugary Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında yapılan test sonucunda Kovid-19 taşıdığı belirlenen hastanın Tiflis Enfeksiyon Hastanesi'ne nakledildiğini aktaran Tikaradze, bunun paniğe neden olmaması gerektiğini dile getirdi.

Tikaradze, ayrıca gümrük kapısında vatandaşı kontrol eden çalışanların da kontrol edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

gurcistan

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