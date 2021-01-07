Türkiye'nin de aldığı Çinli Sinovac'ın Covid-19 aşısının Brezilya'daki etkinlik sonucu açıklandı!

12 binden fazla sağlık çalışanının katıldığı araştırmada tespit edilen 218 vakanın 160'ına plasebo verilirken, geri kalanına gerçek aşı uygulandı. Araştırmacılar aşılamadan sonra ciddi herhangi bir yan etkiye rastlamadıklarını duyurdu.



Ön çalışmayı gerçekleştiren Sao Paulo Eyalet hükümeti, federal sağlık otoritesinde aşının acil kullanımına onay vermesi için başvuruda bulundu.

46 milyon nüfuslu eyaletin Valis Joao Doria aşılama kampanyasına 25 Ocak'ta başlamayı planladığını açıklamıştı.

Federal sağlık ajansı ise ön çalışmadaki verilerin tamamının kendilerine henüz ulaşmadığını duyurdu.

Brezilya şu ana kadar tespit edilen 7 milyon 886 bin vaka ile dünyada ABD ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. 199 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye'de yüzde 91,25 etili oldu

Türkiye'nin Çinli ilaç firması SinoVac'tan aldığı Covid-19 aşısının yüzde 91,25 etkili olduğu açıklanmıştı.

Ankara'da toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, CoronaVac isimli aşının, toplam aşı etkinliğinin yüzde 91,25 hesaplandığını söyledi.

Bu oranın gelecek günlerde daha da artacağını dile getiren Ünal, "Çünkü plasebo kolunda sayı daha az olduğu için onlarda hasta sayısı daha artarak gidecek. Öbür kolda daha çok vaka olmasına rağmen böyle geldi." ifadesini kullandı.

Ünal, Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmalarının 14 Eylül'de Türkiye'de başlatıldığını anımsattı.

Yetkili, Bağımsız Değerlendirme Komitesince yapılan değerlendirmeye göre, 23 Aralık itibarıyla 24 merkezde taranan 9 bin 150 gönüllüden 7 bin 371'inin çalışmaya alındığını, bunların 4 bin 759'unun aşı kolunda, 2 bin 612'sinin ise plasebo kolunda yer aldığını söyledi.