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Türkiye’nin doktorlara özel ilk televizyonu bir yaşında
Türkiye Klinikleri Televizyonu bundan bir yıl önce doktorlara özel programları ile yayın hayatına başladı. Doktorlara özel yayınları ile hekim dünyasına mercek tutan televizyon bir yıl boyunca hekimlerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle karşılandı
Türkiye’nin doktorlara özel ilk televizyonu bir yaşında
14 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye Klinikleri TV’de aile hekimlerine yönelik olarak yayınlanan program ile sık karşılaşılan hastalıklar, klasik ve yeni tüm tedavi yöntemleri bütün ayrıntıları ile ele alınırken derneklerin bilimsel çalışmaları, sosyal faaliyetlerini yakından inceleyen “Derneklerimiz” programı izleyicilerin ilgisi ile karşılandı.  

Türkiye Klinikleri TV Genel Yayın Yönetmeni Dr. Deniz Akagündüz Akgül 

“Hukuk herkese lazım en çok da hekime” diyen Türkiye Klinikleri TV sağlık uygulamalarındaki tüm hukuki sorunları “Doktor Savunma “programı ile ekranlara getiriyor. Olgu Saati, Makale Saati, Uzmanına Danış ve diğer programları ile Türkiye Klinikleri TV hekimlerin dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.

Türkiye Klinikleri TV Genel Yayın Yönetmeni Dr. Deniz Akagündüz Akgül bir yılın özeti olarak "Türkiye Klinikleri TV hekimlerin sosyal hayatını, hukuki işlerini, mesleki gelişimleri için birbirinden farklı programları ile hekimlerin dünyasını ekranlara taşıyor. DRx programı ile hekimleri farklı bir zeminde halkla buluşturan Türkiye Klinikleri TV yeni dönemde yeni projeleri ile yayın hayatını renklendirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Türkiye Klinikleri TV’de yayımlanan programlar: Bilim Felsefesi, Bilimsel Oturum, Birinci Basamak, Derneklerimiz, Doktor Savunma, Doğasında Doğum, Diyabet Asistan Akademisi, Editörden, Kliniklerimiz, Kongre Merkezi, Konsey, Makale Saati, Mutfakta Doktor Var, Nasıl Yapılır?, Olgu Saati, Reçete, Ruh Cerrahı, Sağlık Teknolojisi, Sağlığın Değeri, Tıp ve Sanat, Uzmanına Danış, Uzmanıyla.

 

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