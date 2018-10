Türkiye'nin dört bir yanında Dr. Fikret Hacıosman'a yönelik saldırı kınandı

Bursa Tabip Odası



Bursa Tabip Odası, İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Muradiye Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar adına konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddete uğradığını aktardı.



Elitez, sağlıkta şiddetin arttığına işaret ederek, "Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmakta, yaygınlaşmakta meslektaşlarımızı silahla yaralamaya, öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Bir hekimin hastanede ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilemeyecek ve ertelenmeyecek kadar acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddeti durdurana kadar mücadelelerine devam edeceklerini anlatan Elitez, "Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma grubu oluşturulması talebimizi yineliyoruz." diye konuştu.



Bursa Medicana Hastanesi

İstanbul'da, hastasının silahlı saldırısında yaşamını yitiren Dr. Fikret Hacıosman için meslektaşları, Bursa’da saygı duruşunda bulundu. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz" dedi.



İstanbul’da dün hastası tarafından öldürülen Medicana Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Medicana Bursa Hastanesi çalışanları, saat 12.00’de hastane önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı açıklamalarda bulundu. Dr. Fikret Hacıosman’ın hem meslektaşları, hem de Medicana ailesinden biri olduğunu belirten Dr. Necip Kozalı, saldırıyı kınadı. Dr. Hacıosman’ın sevenlerine de başsağlığında bulunan Dr. Necip Kozalı, "Yapılan bu elim saldırı, tüm sağlık camiasını derinden üzmüş, ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden de yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin bir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Fiziksel ya da sözel her türlü şiddete duyarsızlaştırmaya kanıksanmaya karşıyız. Tüm sağlık camiasının başı sağolsun diyoruz” ifadelerini kullandı.



'ÇOK ÜZGÜNÜZ'



Medicana Bursa İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ise yaklaşık 20 yıldan fazla bir süredir Dr. Fikret Hacıosman ile çalıştıklarını belirterek, “Resmini görmüşsünüzdür, iyilik meleği bir insan. Biz hekimler, gençliğimizin hayatımızın en kıymetli yıllarını bu mesleği öğrenmek, uzmanlaşmak ve insanlara yardımcı olmak için geçirdik. 35 yaşından sonra verimli olmaya başlıyor hekim. Meslektaşımız mesleğinin en verimli döneminde maalesef menfur bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. Çok üzgünüz, bir tarafından da hayatının baharında gencecik bir çocuk ruhsal olarak bunalmış durumda. Yönlendirenlerin hepsine görevler düşüyor. Gençlik bu kadar kısa sürede niye dejenere oldu, niye bu kadar bunalıma girdi. Bunları da eğitim verenlerin düşünmesi gerekiyor. İnşallah bunlar kısa sürede sonlanır, ama sonlanacak gibi de değil maalesef bunlar kanıksanmış durumda giderek artmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Adıyaman Tabip Odası



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Adıyaman Şubesince Bahçelievler'de çalıştığı özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin protesto düzenlendi.

Adıyaman Tabip Odası, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde İstanbul Bahçelievler'de bir özel hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fikret Hacıosman'ın, daha önce tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla vurularak öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bir meslektaşlarını daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik, sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddet yaşadığını, sağlıkta şiddetin dalgasının azalmak bir yana hızlanıp yaygınlaştığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaştığını, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırdığını dile getiren Gürlevik, "Bir hekimin, hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek kadar acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir." dedi.

Hastane yöneticileri ve kamu idaresinin sağlıkta şiddet konusunu ivedilikle çözme sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Gürlevik, "Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM'ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde gerçekleştirilen protestoda birlik ve STK üyeleri, "sağlıkta şiddete son", "bu şiddet sona ersin" yazılı pankart ve afişler taşıdı.

TTB Antalya Şube Başkanı Nursel Şahin, grup adına yaptığı açıklamada, meslektaşlarını silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü yaşadıklarını söyledi.

Ülkede sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını aktaran Şahin, bu şiddet olaylarının giderek artmaya devam ettiğini ifade etti.

Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ortaya koyduğunu söyleyen Şahin, "Hem hastane yönetimleri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur." dedi.

Kırklareli Tabip Odası



Kırklareli Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen protestoda, grup yakalarına "sağlıkta şiddete son" rozeti taktı.



Birlik üyesi Halil Muhacir, grup adına yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını istediklerini söyledi.

Hacıosman'ı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Muhacir, Hacıosman'ın yakınlarına ve sağlık camiasına baş sağlığı diledi.

Sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddet yaşadığını ileri süren Muhacir, şiddetin azalmaktan çok hızlandığını ve yaygınlaştığını bildirdi.

Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını asla kabul etmeyeceklerini aktaran Muhacir, şöyle konuştu:

''Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgasının azalmak bir yana, hızlanmakta, yaygınlaşmaktadır. Meslektaşlarımızı silahla yaralamaya, öldürmeye varan toplumda infihal yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman, yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz.''



Samsun Medicana Hastanesi



Hacıosman için saygı duruşunda bulunan meslektaşları adına konuşan Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Korkmaz, Türkiye'de sağlık çalışanlarının her gün şiddetle karşı karşıya kaldığını öne sürerek, şiddetin önlenmesi ve caydırıcı hale gelmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.



Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı da Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Saldırının tüm sağlık camiasını üzdüğünü vurgulayan Karşı, şunları kaydetti:

"Ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden binbir fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz."

Edirne Tabip Odası



İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede çalışan psikiyatrist Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, Edirne'de protesto edildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, psikiyatrist Fikret Hacıosman'ın, hastası tarafından silahla başından vurularak öldürülmesini kınadı.

Edirne Tabip Odası Üyesi Alper Eker, burada yaptığı açıklamada, meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Sağlıkta şiddetin caydırıcı cezalarla engelleneceğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:

"Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana, hızlanmakta ve yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralama ve öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliğinin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadele edeceğiz."



İstanbul Tabip Odası

Sivas Medicana Hastanesi

İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Fikret Hacıosman'ın meslektaşları saldırıyı kınadı.

Bahçelievler Medicana Hastanesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı Hacıosman için Sivas Medicana Hastanesi önünde toplanan meslektaşları, 1 dakika sessiz eylem yaparak saldırıya tepki gösterdi.

Hacıosman için saygı duruşunda bulunan meslektaşları adına konuşan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hastanelerinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Fikret Hacıosman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Demiray, "Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş, ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini isteyen Şerafettin Demiray, "Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden binbir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Medicana Hastanesi

İzmir Tabip Odası

İSTANBUL'daki özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli doktor Fikret Hacıosman'ın eski hastasının silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesine İzmir'deki meslektaşlarından tepki geldi. Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, sağlıkta şiddetin kanıksanmasına izin vermeyeceklerini, durdurana kadar mücadele edeceklerini söyledi, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı'yla bir çalışma grubunun oluşturulmasını istedi.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli olan Uzm. Dr. Fikret Hacıosman'ın, eski hastası Tunçdemir Esenler'in saldırısıyla hayatını kaybetmesi meslektaşlarını isyan ettirdi. İzmir'deki doktorlar adına İzmir Tabip Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda, saldırıyı kınamak için basın açıklaması yapıldı. İzmirli doktorlara 54'üncü Ulusal Psikiyatri Kongresi için kente gelen psikiyatristler ile Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ömer Böke de destek verdi.

KAMU KURUMU SORUNU ÇÖZMEKLE SORUMLUDUR

Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda doktorlar adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz yaptı. Hastane içerisinde bir doktorun saldırıya uğramasının güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirten Obuz, "Hem hastane yönetimleri hem de kamu idaresi, bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları, görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddete karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir. İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadele edeceğiz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma gurubu oluşturulmasını, ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor, bu talebimizi de yineliyoruz" dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET DALGASI, YAYGINLAŞMAKTA

Türkiye'de sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddete maruz kaldığını vurgulayan Funda Barlık Obuz, "Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmakta yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla öldürmeye varan boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak şiddetin çözüm yollarını paylaşmış, şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı nitelikteki yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM'de kabul edilmesi içini çaba harcamıştır" diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra doktorlar öldürülen Fikret Hacıosman'ın fotoğrafını Atatürk Anıtı'nın önüne bıraktı, ardından karanfiller koydu, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Balıkesir Tabip Odası

Balıkesir Tabip Odası, İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Atatürk Şehir Hastanesi poliklinik girişinde bir araya gelen doktorlar adına konuşan Tabip Odası Başkanı Şahin Cılız, sağlıkta şiddetin azalmak bir yana yaygınlaştığını söyledi.

Sağlıkta şiddete bir an önce çözümler bulunması gerektiğini ifade eden Cılız, "Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır." dedi.

Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaştığını, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırdığını, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırladığını ve bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Cılız, "Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri, hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliğinin basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybettiğini ifade eden Cılız, şöyle konuştu:

"Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı, bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır. Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliğinin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz."

Adana Tabip Odası

Bir meslektaşlarını daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman dün öğle saatlerinde İstanbul’da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz.

Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfetmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı’ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki, Bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz tutumunu sürdüre gelmektedir.

Bir arkadaşımızın görevi başında kaldırım taşıyla yaralanmasının ardından 28 Temmuz 2018’de 28 tabip odasının yöneticileri ile birlikte Türk Tabipleri Birliği Şanlıurfa’da “Şiddete Karşı Bildirge” açıklamış, eş zamanlı olarak bütün Tabip Odalarının katılımıyla bir gazete ilanı verilerek soruna kamuoyunun ve siyasi iktidarın dikkati çekilmiştir.

Dün karşılaştığımız saldırı, örneğin birkaç ay önce Eskişehir’de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri gibi, sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir.

Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır.

Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz.

Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz.

Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz.”

Malatya Tabip Odası

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, bir meslektaşlarını daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Meslektaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün sağlık camiasına başsağlığı dileyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır var olan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet son zamanlarda zirve yapmıştır. Bu tür saldırılar özveri ile çalışan değerli hekimlerimizin mesleki aşkını ciddi olarak yaralamaktadır. Eminiz ki bu durum kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Üzülerek ifade edebiliriz ki can güvenliği sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Hekimlerimizin hastalara yaklaşımındaki en temel ilkesi önce zarar vermemektir. Bu alanda yapılan çalışmalar elbette var ancak tekrarlayan olaylar da gösteriyor ki tutukluluk ile yargılanmak başta olmak üzere ivedilikle ceza alt limitlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yoğun bakım, acil servis ve kliniklerde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki güvenlik önlemlerinin alınması zaruret halini almıştır."

Malatya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli de yaptığı yazılı açıklamada, Fikret Hacıosman'a yapılan saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden doktora Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına ise başsağlığı diledi.

Bentli, "Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa veren ellere karşı yapılan her türlü şiddet asla kabul edilebilir değildir. Şiddetin savunulabilir bir yanı olamaz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her insana yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları ve faillerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla Tabip Odası

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Muğla Tabip Odası üyeleri adına açıklama yapan Dr. Vehip Keskin, "Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana, hızlanarak yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya veya öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki; bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinde bile duyarsız. Dün karşılaştığımız saldırı, birkaç ay önce Eskişehir'de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri gibi sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi, sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz" dedi.

ZONGULDAK

İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Fikret Hacıosman'ın meslektaşları, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saldırıya tepki gösterdi.

Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı Hacıosman için Özel Anadolu Hastanesi önünde toplanan meslektaşları, saygı duruşunda bulundu, saldırıya tepki gösterdi.

Meslektaşları adına konuşan Doktor Abdullah Şekerci, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını belirtti.

"Üzüntümüzü haykırmak ve sağlık çalışanlarına yapılan yaygın saldırılara son verilmesini istemek için toplandık." diyen Şekerci, şöyle konuştu:

"Bizler, hekimler ve sağlık çalışanları, çoğu zaman kendi hayatlarımızı hiçe sayarak hastalarımız için hayat kurtarma mücadelesi verirken, özveriyle çalışmakta yine çoğu zaman özel hayatlarımıza ayırmamız gereken zamanları hastalarımız için fedakarca harcamaktayız. Bir sağlık çalışanına zarar verecek olan davranışın aslında insanlığa zarar verdiğinin farkında bile olmayan bu canileri şiddetle kınıyor, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Ülkemizde şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla herkesin üzerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir."

Şekerci, toplumsal bilinç oluşturmak, gerekli yaptırım içeren yasaları çıkarmak, uygulamak ve takip etmek adına herkesi göreve davet ettiklerini sözlerine ekledi.