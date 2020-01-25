Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanları deprem bölgesine gidiyor

AFAD: TÜM İLLERDEKİ BİRLİKLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır. Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Güncel durumda elektrik ve doğal gaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Türk Kızılay bölgeye 31 personel, 6 ikram aracı, 5 öncü haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak tırı sevk etmiştir."

Açıklamada, 493 arama kurtarma personelinin bölgeye sevkedildiği bildirildi.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."

ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.







Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.



ADANA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, çevre illerden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da çalışma yürütmesi amacıyla Adana'dan da ekip gönderildiğini belirten Demirtaş, "Deprem bölgesine ilimizden AFAD, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekiplerini gönderdik. Ekiplerimiz bölgede ilgili çalışmaları yürütecek." dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bölgeye gönderdikleri ekiplerin, ikram aracı ile mobil mutfağı vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ayrıca bir tır yatak ve bir tır battaniyenin de Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını kaydetti.

Adana'dan AFAD ekibinin, 45 kişilik personel ve 7 kurtarma aracıyla Malatya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

- Mersin ve Osmaniye'den de ekipler yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yaraların sarılması amacıyla ekiplerimizi yönlendirdik. Belediyemizden arama kurtarma faaliyetleri için 3 araç, 2 arama kurtarma köpeğinin yanı sıra müdür ve amirin de bulunduğu 11 personelin acil olarak Elazığ'a gitmeleri talimatını verdim. Aynı zamanda yardım kolilerimiz de hazırlandı, bölgeye gönderilecek. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerimiz de yönlendirildi."

Osmaniye'den de iki ambulans ile UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıkları yardım kampanyasına dikkati çekerek, "Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için kışlık kıyafet ve battaniye desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Büyükşehir Belediyemizdeki yardım toplama alanına veya ilçelerimizdeki itfaiye merkezlerine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trabzon'dan deprem bölgesine AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT, 112 ve İtfaiyeden toplam 38 personel ile 300 yatağın da içerisinde bulunduğu 10 araç gönderildi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi de depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi.

Destek kampanyası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı.

Başkan Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular seferber oldu.

Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa sürede 3 bin battaniye, 4 bin uyku seti, 3 bin çocuk bezi toplandı.

Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan bir tır, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için de bir mobil mutfak tır ve kıyafet malzemelerinden oluşan bir tır olmak üzere 3 tırı bölgeye gönderdi.

Belediye ayrıca, gelişmiş malzeme ve teçhizattan oluşan 3 arama kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

- Giresun

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu akşam merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Giresun Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. Özellikle kış ayı olması nedeniyle hemşehrilerimizin battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık eşyalarını belediye binamıza getirmeleri halinde toplanan yardımlar Belediyemiz tarafından en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacaktır."

- Gümüşhane

Gümüşhane'den de Elazığ'daki deprem bölgesine 5 AFAD arama kurtarma teknisyeni ile 2 araç, UMKE 1 araç ve 5 personel, 3 kişiden oluşan sağlık personeli ve 1 ambulans gönderildi.

KOCAELİ/SAKARYA/BOLU (AA) - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kocaeli, Sakarya ve Bolu'dan AFAD ile UMKE ekipleri bölgeye gönderildi.

AFAD Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin hemen ardından ekiplerin organize olduğu belirtildi.

AFAD Başkanlığının talimatıyla 2 arama kurtarma ekibinin yola çıktığı aktarılan açıklamada ekiplerin, İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan ekiplerle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağıyla deprem bölgesine gideceği bilgisine yer verildi.

Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 2 tam teçhizatlı araç ve 30 uzman personeli hazırda beklettiği, ihtiyaç olması durumunda bölgeye sevk edeceği, İzmit Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin de hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

AFAD Sakarya İl Müdürlüğü, 16 kurtarma personeli ve 4 arama kurtarma aracının görevlendirildiğini, tüm personelin teyakkuz halinde gelişmeleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden takip ettiğini bildirdi.

Ayrıca Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 2 araç ve 5 kişiden oluşan UMKE timi, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı, 6 kişiden oluşan iki 112 Acil ekibi de Elazığ'a gitmek üzere hazırlık yapıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'dan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 15 ekipten oluşan 68 kişi gönderilecek.

Alınan bilgiye göre, deprem nedeniyle AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 15 ekipten oluşan 68 kişi bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi bünyesinde bulunan 7 ayrı parçadan oluşan toplam 550 metrekarelik kullanım alanına sahip seyyar sahra hastanesi ve 5 kişilik sağlık ekibi, depremin meydana geldiği bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Diğer yandan Burdur'dan da 5 kişiden oluşan UMKE ekibinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

KARABÜK (AA) - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 5 kişilik UMKE gönüllüsü sağlık ekibinin 112 ambulansı ile yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede hizmet veren tüm ekiplere de kolaylıklar diliyoruz." denildi.

DÜZCE (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'den Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'nden (DAKE) ekipler bölgeye doğru yola çıktı.

Düzce'de faaliyet gösteren DAKE ekipleri, Elazığ'daki depremin hemen ardından organize oldu. Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek DAKE, 2 araç ve 14 kişilik ekiple bölgeye hareket etti.

Öte yandan, 6 kişilik UMKE gönüllüsü sağlık ekibi de araçlarıyla deprem bölgesine doğru yola çıktı.