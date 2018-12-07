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Türkiye'nin en büyük göğüs hastanesinde çatı çöktü...Ameliyatlar ertelendi
Türkiye’nin en büyük göğüs hastalıkları hastanelerinden birisi olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu bölümünün çatısı çöktü. 10 hastanın ameliyatının ise tadilat sürdüğü gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi
Türkiye'nin en büyük göğüs hastanesinde çatı çöktü...Ameliyatlar ertelendi
07 Aralık 2018 - Sözcü Sevim Begüm Yavuz
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İstanbul Maltepe'deki bulunan ve Türkiye'nin en büyük göğüs hastalıkları hastanelerinden biri olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin birkaç gün önce ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu D Blok'un çatısının çöktüğü öğrenildi. Hastane çatısının çökmesiyle, binanın üst katında bulunan tıbbi cihazlar da sular altında kaldı.

AMELİYATLAR ERTELENDİ
Tadilat nedeniyle hastanede ikisi acil hasta olmak üzere yaklaşık 10 hastanın ameliyatının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Sağlık personelinin hasta yakınlarına “Tadilat var. Operasyonlara iki gün ara vermek zorunda kaldık” dediği kaydedildi. Tadilata alınan D Blok'ta yaklaşık 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ile ameliyathane bulunuyor.

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sureyyapasa hastanesi istanbul

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