Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onkoloji hastanemizin ilk servisi medikal onkoloji kliniği hizmete başladı. Her gün yeni bir alan hizmete girecek." ifadesini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, ilk olarak Medikal Onkoloji Servisi açtıklarını, yarından sonra da polikliniklerin hizmet vereceğini söyledi.

Yapımına 2017'de başlanan ve inşaatı geçen ay tamamlanan 217 yatak kapasiteli hastane, 31 bin 590 metrekare kapalı alana sahip.

Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan, bodrum ve zemin katlar hariç 6 katlı olarak inşa edilen hastanede, 176 onkoloji ve hematoloji yatak odası, 84 yataklı ayaktan kemoterapi, 20 kök hücre ve kemik iliği tedavi odası, 16 poliklinik, 16 yoğun bakım odası ve 5 radyoaktif iyotlu tedavi odası yer alıyor.