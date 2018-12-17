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Türkiye'nin en büyük plastinasyon laboratuvarında kadavra eğitimi: 23 tıp fakültesinden öğrenci
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin en büyük plastinasyon laboratuvarında 14 şehirdeki 23 tıp fakültesinden 40 öğrenci, diseksiyon eğitiminde bir araya gelerek, insan beyni üzerinde incelemelerde bulundu
Türkiye'nin en büyük plastinasyon laboratuvarında kadavra eğitimi: 23 tıp fakültesinden öğrenci
17 Aralık 2018 - AA
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Tunalı, eğitime ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOBB Tıp Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği "5. Diseksiyon Günleri" kapsamında, doktor adaylarının birbirlerine eğitim verdiğini aktardı.

Tunalı, TOBB Tıp Fakültesinden 40 öğrencinin eğitimci ve asistan olarak görev yaptığını, Türkiye'deki farklı tıp fakültelerinden gelen katılımcı öğrencilere diseksiyon ile kadavra üzerine eğitim verdiklerini belirtti.

Eğitimde, öğrencilerin baş-boyun kadavrası üzerinde diseksiyon yapacaklarını söyleyen Tunalı, diseksiyonun kesme anlamına geldiğini, kadavra üzerinde konu olan damarları, sinirleri, kasları açığa çıkarmak için yapılan ameliyat olduğunu kaydetti.

Tunalı, hastanelerde en çok baş-boyun kadavrası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Anatomi kitaplarına baktığımızda bin sayfalık kitabın yaklaşık 400-500 sayfası baş-boyun anatomisi ile ilgilidir. Hem çok zordur hem çok oluşum vardır, diseksiyonu ve anlaması zordur. Bu sayede gelen öğrenciler, diseksiyonu yaparak o bölgeleri daha iyi anlayabildikleri gibi hem de sayısı bizde epey fazla olan baş-boyun kadavralarında, sağlıklarında verdikleri vasiyete uygun olarak en çok kişiye ulaşabilmesini sağlamış oluyoruz."

"Öğrenciler ellerindeki kadavraları paylaşmış oluyor"
Teorik ve uygulamaları eğitimleri öğrencilerin verdiğini kaydeden Tunalı, "Bu sayede, başka tıp fakültelerinden gelen çocuklarımızla bizim çocuklarımız, ellerindeki kadavraları paylaşmış oluyorlar. Hem bilgi hem olanak paylaşımı gerçekleşiyor." dedi.

Eğitim için 300 başvuru aldıklarını, 40 kişiyi titizlikle ve adaletle seçerek, eğitime kabul ettiklerini belirten Tunalı, "Hedefimiz, ülkenin sağlık sorunlarına duyarlı, araştırmacı hekim yetiştirmek. Bizim öğrencilerimiz, ülkenin temel sağlık sorunlarından biri olan sağlık eğitiminde kadavra eksikliğine karşı duyarlılık göstererek, ellerindeki kadavraları diğer çocuklarımızla paylaşmış oluyorlar. Böylece hem bilgilerini hem olanaklarını paylaşıyorlar." diye konuştu.

Her 5 öğrenciye bir kadavra
Tunalı, öğrencileri sekiz gruba ayırdıklarını, eğitimi 2'nci sınıf öğrencisi masa diseksiyon sorumlusu öğrencilerin verdiğini, diseksiyon eğitimi almayan birinci sınıf öğrencilerinin de yardımcı olduklarını ve gelecek yılki görevin stajını yaptıklarını belirtti.

Tunalı, "Prof. Dr. Meserret Cumhur hocam ve ben masalara müdahale etmedik. Masalarda diseksiyon nasıl yapılacak, aletler nasıl kullanılacak, bunların bütün eğitimlerini arkadaşlarımız anlatıyor. 8 grup için birer yarım baş kadavra üzerinde çalışma yapıyor. Her masada 5 katılımcı öğrenci, bir masa sorumlusu ve bir masa sorumlu yardımcısı olacak. Dışarıdan gelen her beş öğrenci bir kadavrada çalışmış olacak." diye konuştu.
"Klinik bilimlerin temel bilimler üzerinde yükseldiğini vurguluyoruz"
Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ve Diseksiyon Günleri Sorumlusu Manolya Şekerlisoy, diseksiyonda akran eğitimini önemsediklerini, usta-çırak ilişki içinde yetişmenin önemine vurgu yaptıklarını belirtti.

"İnsan vücudunun, anatomi kitaplarında olduğu gibi farklı farklı özellikleri var. Öğrencilerin diseksiyon yaptıkları süre içerisinde farklılıklarla karşılaşabileceklerini, bu yüzden kitabi bilgilerle değil deneysel bilgilerle ilerlemelerini teşvik ediyoruz." diyen Şekerlisoy, eğitim boyunca zSpace Sanal Gerçeklik Uygulaması üzerinden 3 boyutlu olarak insan vücudunu görme fırsatını da katılımcılara sağladıklarını dile getirdi.

Diseksiyon Günleri Başkanı, 3'üncü sınıf öğrencisi Asya Erol ise katılamayan öğrencileri gelecek sene davet edeceklerini söyledi.

Erol, şunları kaydetti:

"Gerçekten büyük bir hazırlık süreci var. Kendi aramızda toplantılar yapıyoruz. Klinik bilimlerin temel bilimler üzerinde yükseldiğini vurgulamak istiyoruz. Temel bilim olmadan iyi bir klinik bilimci olmak mümkün değil. Türkiye'de tıp fakültelerinin olanakları eşit değil. Biz de bunu mümkün olduğunca adil bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz."

"Bu eğitimi, öğrenci arkadaşlarımın vermesi çok güzel"
Katılımcı olarak gelen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Oya Budak, kendi üniversitesinde de kadavra gördüğünü fakat diseksiyon yapma imkanı olmadığını belirtti. Budak, "İlk kez diseksiyon yapıyorum. Edirne'den kalkıp geldim. Sadece bunun için geldim. Bu eğitimi öğrenci arkadaşlarımın vermesi de çok güzel. Çünkü onlar da eğitim sürecinden geçti ve kendileri de daha iyi nasıl öğrendiklerini anlatıyorlar. Empati kurabiliyorlar." dedi.

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tobb ekonomi ve teknoloji universitesi tip fakultesi anatomi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
17.12.2018 11:44:34
Allah razı olsun, Medimagazin sayesinde bugün de "Plastinasyon" un ne olduğunu araştırarak öğrendim. Bu çok güzel uygulamada tüm tıp fakültelerine yeterli materyal sağlanması harika bir eğitim stratejisi olurdu.
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