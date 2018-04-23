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Türkiye’nin Hepatit C haritası çıkartıldı
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Gilead Sciences desteği ile gerçekleştirilen HepC Turkey araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye’de Hepatit C hastaları arasında Genotip1 %85.7 yoğunluğa sahip. Türkiye’deki çalışma sonuçlarını değerlendiren VHSD Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hepatit C’nin enfeksiyon sonrası uzun süre sessiz seyrettiğini ve hastaların yüksek oranda kronik enfeksiyona ilerlediğini, tedavi edilmediğinde ise siroz ve karaciğer kanserine yol açtığına dikkat çekti.
Türkiye’nin Hepatit C haritası çıkartıldı

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak

23 Nisan 2018 -
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Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Gilead Sciences desteği ile gerçekleştirilen HepC Turkey Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’nin Hepatit C alanındaki durumunu gösteren HepC Turkey Araştırması’na göre, Türkiye’de Hepatit C hastaları arasında Genotip 1 %85.7 yoğunluğa sahip.

Türkiye’deki çalışma sonuçları ile ilgili açıklama yapan VHSD Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hepatit C’nin sessiz katil olarak adlandırıldığını, hastalığın enfeksiyon sonrası uzun süre sessiz seyrettiğini ve hastaların yüksek oranda kronik enfeksiyona ilerlediğini, tedavi edilmediğinde ise siroz ve karaciğer kanserine yol açtığını ifade etti.

Prof. Dr. Tabak, Gilead Sciences’ın desteğiyle yürütülen HepC çalışması amacının 2016 yılından beri Türkiye’de kullanılmaya başlanan direkt etkili antiviral tedavilerin etkinliğini ölçmek ve Türkiye’deki hasta profilini belirlemek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tabak, Türkiye genelinde 21 ilde 30’un üzerinde merkezde takip edilen hastaların 2000’e yakın hastanın çalışmaya alındığını, hastaların ortalama yaşının 56 olduğunu ve erkek ve kadın dağılımının yarı yarıya olarak gözlemlendiğini belirtti. 

Hepatit C virüsünün genellikle kan yoluyla bulaştığını bildiren Prof. Dr. Tabak, bu çalışmada tahmin edilen bulaş yollarının damar içi uyuşturucu kullanımı, diyaliz, kan nakli, ameliyat ve diş tedavisi olarak sıralandığını söyledi. Prof. Dr. Tabak, hastalığın sessiz seyretmesinin bir sonucu olarak hastaların %15 gibi oldukça yüksek oranda hastada karaciğer sirozu evresine gelindiğinde tedaviye başlandığını, en son evre karaciğer yetmezliği aşamasında olanların %13 olduğunu ifade etti. 

Özellikle yaşın ilerlemesi ile siroz vakalarının arttığı görüldüğünü söyleyen Tabak, ortalama 71 yaşa sahip geriatrik alt gruplarda siroz oranının %23’lere yükseldiğini belirtti. Yeni tedavilerin başarısının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Prof.Tabak, hastaların %96 ila %100 arasında kanlarında virüsten tamamen kurtuldukları ve sağlıklı bir yaşam sürebildiklerinin altını çizdi. 

ARAŞTIRMANIN ÖZET BULGULARI 

Toplam 1801 Hepatit C hastasının katıldığı araştırmada çıkan sonuçlar ise şöyle: 

  • Araştırmada 1801 kişinin verileri incelenmiştir.
  • Katılımcıların % 50,7’si kadın ve %49,3’ü erkek olup, ortalama yaş 56’dır. 
  • Olguların %85,7’si Genotip 1 hepatit C virüsü idi. 
  • Damar içi uyuşturucu kullanan hastalarda Genotip 1 ve Genotip 3 hepatit C virüslerinin %39,5 oranında görülmesi dikkat çekicidir. 
  • Bu çalışmada 2016 öncesinde önceki yöntemler ile tedavi denemiş ancak başarılı olamamış hasta oranı %46,5, ilk defa tedavi alan hasta oranı %53,5 olarak görülmüştür.

 

  • SONUÇ OLARAK HEPATİT C
  • Hepatit C sessiz seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır ve tedavi edilmediğinde siroz ve karaciğer kanserine yol açmaktadır. Bu nedenle hastalar sirotik ve ileri evre karaciğer hasarları oluşmadıkça hastaneye başvurmamaktadırlar.
  • Türkiye Hepatit C’de Genotip 1 ülkesidir. Bazı alt gruplarda farklı genotipte Hepatit C virüsleri de ülkemizde görülebilmektedir.
  • En yaygın bulaş yolları kan içeren tüm işlemler (diyaliz, kan nakli, ameliyat vb) ve damar içi uyuşturucu kullanımı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Özellikle bulaştırma riski yüksek gruplardan başlayarak tarama ve tedaviye erişimi arttırıcı programların uygulanması elzemdir.

Anahtar Kelimeler:

hepatit c ekmud gilead

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