Türkiye’nin Hepatit C haritası çıkartıldı

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Gilead Sciences desteği ile gerçekleştirilen HepC Turkey Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’nin Hepatit C alanındaki durumunu gösteren HepC Turkey Araştırması’na göre, Türkiye’de Hepatit C hastaları arasında Genotip 1 %85.7 yoğunluğa sahip.
Türkiye’deki çalışma sonuçları ile ilgili açıklama yapan VHSD Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hepatit C’nin sessiz katil olarak adlandırıldığını, hastalığın enfeksiyon sonrası uzun süre sessiz seyrettiğini ve hastaların yüksek oranda kronik enfeksiyona ilerlediğini, tedavi edilmediğinde ise siroz ve karaciğer kanserine yol açtığını ifade etti.
Prof. Dr. Tabak, Gilead Sciences’ın desteğiyle yürütülen HepC çalışması amacının 2016 yılından beri Türkiye’de kullanılmaya başlanan direkt etkili antiviral tedavilerin etkinliğini ölçmek ve Türkiye’deki hasta profilini belirlemek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tabak, Türkiye genelinde 21 ilde 30’un üzerinde merkezde takip edilen hastaların 2000’e yakın hastanın çalışmaya alındığını, hastaların ortalama yaşının 56 olduğunu ve erkek ve kadın dağılımının yarı yarıya olarak gözlemlendiğini belirtti.
Hepatit C virüsünün genellikle kan yoluyla bulaştığını bildiren Prof. Dr. Tabak, bu çalışmada tahmin edilen bulaş yollarının damar içi uyuşturucu kullanımı, diyaliz, kan nakli, ameliyat ve diş tedavisi olarak sıralandığını söyledi. Prof. Dr. Tabak, hastalığın sessiz seyretmesinin bir sonucu olarak hastaların %15 gibi oldukça yüksek oranda hastada karaciğer sirozu evresine gelindiğinde tedaviye başlandığını, en son evre karaciğer yetmezliği aşamasında olanların %13 olduğunu ifade etti.
Özellikle yaşın ilerlemesi ile siroz vakalarının arttığı görüldüğünü söyleyen Tabak, ortalama 71 yaşa sahip geriatrik alt gruplarda siroz oranının %23’lere yükseldiğini belirtti. Yeni tedavilerin başarısının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Prof.Tabak, hastaların %96 ila %100 arasında kanlarında virüsten tamamen kurtuldukları ve sağlıklı bir yaşam sürebildiklerinin altını çizdi.
ARAŞTIRMANIN ÖZET BULGULARI
Toplam 1801 Hepatit C hastasının katıldığı araştırmada çıkan sonuçlar ise şöyle:
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA