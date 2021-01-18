Türkiye’nin ilk ‘C-S-I’ kitabı 167 yazar tarafından kaleme alındı

Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı Türkiye’nin ilk “C-S-I” kitabı “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” 167 yazar tarafından yazıldı. Kitap, 95 ilginç adli olgu çözümlemesinden oluşuyor.

Kitapta cinayet, intihar, trafik ve iş kazaları, çocuk istismarı, cinsel şiddet, cinsel istismara uğramış çocukta travma onarımı, beden muayenesi, kişilik bozukluğunun şiddet davranışı ile ilişkisi, Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu, yaş tayini, olay yeri inceleme, Munchausen By Proxy Sendromu, işkence, seri tecavüz, insan ticareti, akran zorbalığı, uyku ilişkili şiddet, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Sendromu, akademide mobbing, beyaz kod, sağlık hukuku, bilirkişilik, ilaç uygulama hataları, obezite cerrahisine bağlı Malpraktis, beslenmeyi reddetme, lokal anestezi uygulaması sonrası ölüm, hirudoterapi, madde testinden kaçış, metil alkole bağlı ölüm, çapraz tolerans, adli psikoloji, adli antropoloji, adli odontoloji, adli dilbilim, adli belge incelemesi (çek, senet, yazı, imza vs), ateşli silah yaralanmaları, nitrogliserin esaslı dinamit imhası, yorgun mermi, lpg parlaması, likit petrol gaz tankı patlaması, ölüm molası, paket vücut sendromu, maluliyet, moleküler otopsi, ani beklenmedik şüpheli ölümler gibi çok daha fazla olgu ve çözümlemeleri yer alıyor.

