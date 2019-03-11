SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk çocuk obezite merkezi hizmete açıldı
Türkiye'nin ilk çocuk obezite merkezi, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katıldığı törenle İzmir'de hizmete açıldı.
Türkiye'nin ilk çocuk obezite merkezi hizmete açıldı
11 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, "hastalığa değil sağlığa yatırım" anlayışıyla kişilerin yaşam kalitelerini artırmak için önemli projelere imza attıklarını söyledi.  

"Çocukluk Obezitesini Önleme Eylem Planı" kapsamında hazırlanan çalışmalara devam edildiğini hatırlatan Meşe, "Çocuklarımıza bu merkezlerimizde vereceğimiz eğitimlerle bilinç oluşturmalıyız. Sağlıklı vücut ölçülerini, fiziksel aktivitelerini, uyku zamanlarını, bilgisayar, televizyon gibi araçların bilinçli ve vakitli kullanımını, kısacası sağlıklı hayat bilincini ve obeziteden nasıl uzak duracaklarını kendilerine öğretmeliyiz." diye konuştu. 

Meşe, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını bildirdi.

Açılışı yapılan merkezin Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayan Meşe, "Obezite, son 40 yılda 5 ile 19 yaş arası çocuk ve adölesan dönemde 10 kattan fazla artmıştır. Her 4 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez. Bu durum birçok kronik hastalığa ve erken ölümlere neden oluyor. Biz 'çocuk kalpler ölmesin, onlar yaşasın' istiyoruz. Bu yüzden bu konuya çok önem veriyoruz diyoruz." diye konuştu. 

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. 

"48 milyon Suriyeliye poliklinik hizmeti verdik"

Meşe, daha sonra, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin desteğiyle Karabağlar ilçesinde kurulan Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. 

Türkiye'nin kapılarını her zaman bu kişilere açtığını anlatan Meşe, Türkiye'de 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,7 milyon kişinin misafir edildiğini aktardı. 

Bu kişilerin tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiğini vurgulayan Meşe, şunları kaydetti:

 "Poliklinik hizmeti verdiğimiz Suriyeli göçmen sayısı 48 milyona ulaşmıştır. Hastanelerde yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı 1 milyon 800 bin, ameliyat sayısı 1,5 milyon ve hastanelerimizde yaptırılan doğum sayısı 415 bin olmuştur. Ülkemizde uygulanan 'Ulusal Aşı Takvimi' doğrultusunda yaklaşık 5 milyon doz aşı yapılmıştır. Böylelikle, bir taraftan Suriyeli misafirlerimizin sağlıklarını korurken diğer taraftan kendi vatandaşlarımız için sağlık risklerinin bertaraf edilmesi sağlanmıştır."

Meşe, İzmir Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde şimdiye kadar 79 hekim ile 123 yardımcı sağlık personelinin uygulamalı uyum eğitimlerini alıp ihtiyaç olan merkezlerde çalışmaya başladıklarını dile getirerek toplamda 29 kentte 37’si güçlendirilmiş olmak üzere, 178 göçmen sağlığı merkezinde bu kişilere hizmet vermeye devam etiklerini bildirdi. 

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da Türkiye'nin Suriyelilere örnek sağlık hizmeti verildiğini söyledi. 

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise kent genelinde 7 göçmen sağlığı merkezinin hizmet verdiğini anlattı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, İzmir programı kapsamında Bayraklı'da sağlıklı yaşam merkezini de hizmete açtı. 

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakan yardimcisi emine alp mese saglik bilimleri universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
glokom Türk Oftalmoloji Derneği Özcan Ocakoğlusağlık bakanı fahrettin kocaSağlık Bakanı Fahrettin Kocaİşaret dili Amasya Üniversitesi14 Mart Tıbbiyeliler Derneği tıp bayramı tıbbiyeliler tıp eğitimi TUS gülfem çelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiorgan nakli 14 mart tıp bayramı ankara şehir hastanesi kök hücre Buğra Buyrukçu Kadın Sağlığı DerneğiTürk Böbrek Vakfı Timur Erk obezitesağlık bakan yardımcısı emine alp meşe Sağlık Bilimleri Üniversitesisağlık bakanı fahrettin koca yerlileşmeUluslararası Doktorlar Derneği Meram Tıp Fakültesi Tıbbi yardım derneğicleveland klinik kolorektal cerrahiin vitro tıbbi cihazHacettepe Üniversitesi Tunçalp ÖzgenYükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Yekta Saraç
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.