Türkiye'nin ilk çocuk obezite merkezi hizmete açıldı

Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, "hastalığa değil sağlığa yatırım" anlayışıyla kişilerin yaşam kalitelerini artırmak için önemli projelere imza attıklarını söyledi.

"Çocukluk Obezitesini Önleme Eylem Planı" kapsamında hazırlanan çalışmalara devam edildiğini hatırlatan Meşe, "Çocuklarımıza bu merkezlerimizde vereceğimiz eğitimlerle bilinç oluşturmalıyız. Sağlıklı vücut ölçülerini, fiziksel aktivitelerini, uyku zamanlarını, bilgisayar, televizyon gibi araçların bilinçli ve vakitli kullanımını, kısacası sağlıklı hayat bilincini ve obeziteden nasıl uzak duracaklarını kendilerine öğretmeliyiz." diye konuştu.

Meşe, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını bildirdi.

Açılışı yapılan merkezin Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayan Meşe, "Obezite, son 40 yılda 5 ile 19 yaş arası çocuk ve adölesan dönemde 10 kattan fazla artmıştır. Her 4 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez. Bu durum birçok kronik hastalığa ve erken ölümlere neden oluyor. Biz 'çocuk kalpler ölmesin, onlar yaşasın' istiyoruz. Bu yüzden bu konuya çok önem veriyoruz diyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

"48 milyon Suriyeliye poliklinik hizmeti verdik"

Meşe, daha sonra, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin desteğiyle Karabağlar ilçesinde kurulan Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Türkiye'nin kapılarını her zaman bu kişilere açtığını anlatan Meşe, Türkiye'de 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,7 milyon kişinin misafir edildiğini aktardı.

Bu kişilerin tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiğini vurgulayan Meşe, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmeti verdiğimiz Suriyeli göçmen sayısı 48 milyona ulaşmıştır. Hastanelerde yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı 1 milyon 800 bin, ameliyat sayısı 1,5 milyon ve hastanelerimizde yaptırılan doğum sayısı 415 bin olmuştur. Ülkemizde uygulanan 'Ulusal Aşı Takvimi' doğrultusunda yaklaşık 5 milyon doz aşı yapılmıştır. Böylelikle, bir taraftan Suriyeli misafirlerimizin sağlıklarını korurken diğer taraftan kendi vatandaşlarımız için sağlık risklerinin bertaraf edilmesi sağlanmıştır."

Meşe, İzmir Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde şimdiye kadar 79 hekim ile 123 yardımcı sağlık personelinin uygulamalı uyum eğitimlerini alıp ihtiyaç olan merkezlerde çalışmaya başladıklarını dile getirerek toplamda 29 kentte 37’si güçlendirilmiş olmak üzere, 178 göçmen sağlığı merkezinde bu kişilere hizmet vermeye devam etiklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da Türkiye'nin Suriyelilere örnek sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise kent genelinde 7 göçmen sağlığı merkezinin hizmet verdiğini anlattı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, İzmir programı kapsamında Bayraklı'da sağlıklı yaşam merkezini de hizmete açtı.