Türkiye’nin ilk kadın AMATEM'i Adana’da açıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz tarafından “Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi” doğrultusunda yeni hizmete açılan 10 yataklı Kadın AMATEM servisi ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemelerde 1 Psikiyatri Uzmanı, 1 Psikolog, 11 Hemşire, 2 Güvenlik görevlisi, 4 Temizlik görevlisi, 1 Sosyal çalışmacı tarafından hizmet verilecek olan Kadın AMATEM servisinde hasta odalarının 2 adet 3’er kişilik, 1 adet 2’şer kişilik, 1 adet tek kişilik ve 1 adet engelli odası olmak üzere toplam 10 yataklı olduğu bilgisi verildi.

Türkiye’de ilk olan Kadın AMATEM Tedavi Merkezi hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, toplumsal bir sorun olmasının yanı sıra ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendirdikleri bağımlılık hususunda gerekli çalışmaların aralıksız sürdürüldüğüne dikkat çekti. Kadın AMATEM Tedavi Merkezi personeline çalışmalarında başarılar dilediğini de sözlerine ekleyen Vali Demirtaş, “Bağımlılık konusunun ilimiz gündeminden çıkarılması için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz.” dedi.