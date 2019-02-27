Türkiye'nin ilk motosikletli kadın ATT'si: 'Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor'

Çocukken babasının sahip olduğu motosiklete binen ve bunu bir tutkuya dönüştüren Gülyazı Aydın, 2007 yılında hep ilgi duyduğu sağlık hizmetlerinde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak göreve başladı.

Çocuk yaşlardan beri sahip olduğu tutkusu nedeniyle Sağlık Bakanlığının motosikletli ambulans projesine dahil olmak için dilekçe veren Aydın, onayın ardından Antalya'da bir haftalık sürüş eğitimini tamamladı. Aydın, zorlu eğitimin ardından 3 yıl önce başladığı motosikletli ambulans ATT'liğini başarıyla sürdürüyor.

Aydın, 2007 yılından beri 112 Acil Sağlık Servisi'nde ATT olarak görev yapıyor.

"İsteyen herkes yapabilir"

İlk işe başladığında müdürlükte büyük bir motosiklet bulunduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Ben 'Bunu kullanacağım' dediğimde çevredekiler 'Kullanamazsın' dedi. Kadın gücüne göre ağır olacağını söylemişlerdi. Ben de 'Kullanırım' demiştim. Sağlık Bakanlığımız Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne motosiklet ambulans gönderince bu görevi üstlenmek için başvuruda bulundum. Uzun bir süre motosikletçi artçı olarak çalıştım. İkinci motosiklet gelince Antalya'daki bir haftalık eğitimin ardından kendi kullandığım ambulans motosikletim oldu. Eğitimlerde çok düştüm. Yerden kalkıp, görevime sarıldım. İmkansız sadece biraz zaman alır. İsteyen herkes bunu yapabilir. Çocukluğumdan beri sağlık hizmetleriyle de ilgiliydim. Motosiklete de adeta aşığım. Sevdiğim iki unsur birleşince işime daha tutkuyla sarılıyorum. Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si olmanın gururunu yaşıyorum. Vaka yerine gittiğimde kaskı çıkarttığım anda kadın olduğumu görenler şaşırıyor. Alkışlayanlar, destekleyenler ve fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor."

Araçların giremediği noktalara ulaşıyor

Aydın, ulaşımın zor ve insan trafiğinin yoğun olduğu merkez bölgelerde vakalara müdahale ettiğine değinerek, müdahalenin ardından hastaneye gitmesi gereken kişilerin ambulansla nakillerini sağladığını söyledi.

700 CC'lik motosikletinin yaklaşık 200 kilogram ağırlığa sahip olduğunu anlatan Aydın, "Artçı ve tıbbı malzemelerle motosikletin ağırlığı 300 kilograma çıkıyor. Güvenlik konusuna çok dikkat ediyorum. Özel motosiklet kıyafetlerini giyip, kaskımı takıyorum. Vakaya çıkarken koruyucu ekipmanlarım olmadan hareket etmiyorum" diye konuştu.