Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk pediatrik onkololi bölümünü kuran Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar Paris'te anıldı
Türkiye'nin ilk pediatrik onkololi bölümünü kuran ve çocuk kanserleri konusundaki çalışmaları nedeniyle ödülü bulunan Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar için Uluslararası Pediatrik Onkoloji Toplantısı'nda saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'nin ilk pediatrik onkololi bölümünü kuran Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar Paris'te anıldı
27 Ekim 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ESKİŞEHİR - Bu yıl 24 Haziran'da hayatını kaybeden, Türkiye'nin ilk pediatrik onkoloji bölümünü kuran ve çocuk kanserleri konusundaki çalışmaları nedeniyle ödülü bulunan Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar, Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği tarafından Paris'te anıldı.

Merkezi Fransa'da bulunan Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği tarafından Paris'te düzenlenen Uluslararası Pediatrik Onkoloji Toplantısı'nda Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk bilim kadınları üzerine çeşitli kitaplar yazan ve 2009 yılında Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar hakkında bildiri sunmuş olan Doç. Dr. Günseli Naymansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kürsüsünde ihtisas yapan Çavdar'ın 1958 yılında Washington Üniversitesi St. Louis Çocuk Hastanesi Klinik Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nde yan dal uzmanlığı eğitimi aldığını kaydetti.

Çavdar'ın söz konusu  hastanede Fulbright Bursu ile araştırmacı olarak çalıştığını ifade eden Naymansoy, şöyle konuştu:

"1961 yılında Amerikan Pediatri Akademisi'nde Board Sertifikası sınavını kazanarak ABD'deki diğer önemli pediatrik onkoloji merkezlerinde ve 1969 yılında NATO bursu ile Montreal McGill Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Departmanı'nda misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesinde, X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, emekli olması nedeniyle, Çavdar onuruna düzenlenmiştir. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) kuruluşunda görev alarak seçimle gelen ilk başkanı olmuş, iki dönem yürüttüğü görevi sırasında ülkemizde bilim geleneğinin gelişmesi için çaba göstermiştir. O tarihte Avrupa Bilim Akademilerinde ilk kez başkan olan kadın olmuştur. 2007 yılında kendisine Pasteur Enstitüsü'nde kurulu olan Uluslararası Kanser Tedavi ve Araştırma Kurumu tarafından, kanser alanındaki katkıları ve özellikle çocuk kanserleri disiplinini Türkiye'de kurması nedeniyle uluslararası onkoloji ödüllerinden biri verilmiştir."

Naymansoy, Çavdar'ın dünya çapında öğrenciler yetiştirmiş son derece iyi bir hekim ve bilim insanı olmasının dışında Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ayhan okcuoglu cavdar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Mehmet Toner Amerikan Ulusal Tıp Akademi tprecd plastik cerrahi prof. dr. ayhan okcuoglu cavdar aselsan manyetik parcacik goruntuleme mpg mikrofon sezaryen probiyotik prebiyotik mikrobiyota prof. dr. ener cagri dinleyici manisa özel hastane icra
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.