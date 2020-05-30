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Türkiye'nin ilk uluslararası aritmi mükemmeliyet merkezi Ankara Şehir Hastanesinde
Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye’de bir ilke daha imza attı.
Türkiye'nin ilk uluslararası aritmi mükemmeliyet merkezi Ankara Şehir Hastanesinde
30 Mayıs 2020 13:53 -
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Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, uluslararası bir enstitüden “Uluslarası aritmi mükemmeliyet merkezi” unvanını aldı.
Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, aritmi alanında dünyanın önde gelen Uluslararası Johnson and Johnson Enstitüsü tarafından “Uluslararası Aritmi Eğitim Merkezi ve Aritmi Mükemmeliyet Merkezi” olarak belgelendirildi. Belgeyi, kalp ve ritim bozuklukları tanı ve tedavisi alanında çalışan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Dursun Aras, Prof. Dr. Serkan Çay, Doç. Dr. Fırat Özcan, Doç. Dr. Özcan Özeke ve Doç. Dr. Ahmet Korkmaz'dan oluşan ekip aldı.

Yurtiçi ve yurtdışına çok sayıda uzman yetiştiren ve uluslararası önemli aritmi merkezleri ile işbirliği içinde çalışan hastane ekibi, bundan sonraki süreçte tüm dünyadan bu alanda eğitim görmek isteyen doktorlar için Aritmi Eğitim Merkezi olarak çalışmalarına devam edecek.

Anahtar Kelimeler:

aritmi egitim merkezi ankara sehir hastanes

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