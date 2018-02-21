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Türkiye'nin ilk Uluslararası Tıp Fakültesi kuruldu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: - "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nin kurulması, ayrıca uluslararası alanda Türkçe'nin eğitim ve bilim dili olarak yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacaktır"
Türkiye'nin ilk Uluslararası Tıp Fakültesi kuruldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl

21 Şubat 2018 - AA
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İSTANBUL  - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitelerine bağlı olarak, Uluslararası Tıp Fakültesi'nin kurulduğunu bildirdi.

Resmî Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın ardından yazılı bir açıklama yapan Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak çağın ihtiyaçlarına göre yeni fakülte, yüksekokulları, enstitüler ve araştırma uygulama merkezleri kurduklarını belirtti.

Erdöl, üniversitenin Osmanlı coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te II. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizde gerek yurt dışında yaptığımız yatırımlarla her geçen gün eğitim, araştırma, geliştirme, fiziki altyapı ve donanım olarak gelişiyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde Uluslararası Tıp Fakültesi kurduk. Amacımız eğitim ve araştırma öncelikli sağlık hizmetine önem veren ve uluslararası işbirliğine açık bir kurum olarak başta ülkemizin ve ülkemiz ile yakın işbirliği içerisinde olan diğer ülkelerin birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan, tıp eğitiminde güncel bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünen, bilgiyi yorumlayan, araştırmacı, kendisini yenileyebilen, iyi iletişim kurabilen profesyonel ve insani değerlere sahip üstün nitelikli hekimler yetiştirmektir. Uluslararası Tıp Fakültesi'nin kurulması ile ülkemiz coğrafyasından ve ülkemiz ile yakın iş birliği içerisinde olan ülkelerden tıp eğitimi için gelen öğrencilerin tıp doktoru olarak mezun olmaları ile kendi ülkelerinde kendi dillerinde sağlık hizmeti sunucusu olmalarının yanı sıra İngilizce ve Türkçe olarak uluslararası alanda kendi ülkeleri dışında da sağlık hizmeti sunucusu ve/veya araştırmacı olarak görev almasına imkan tanıyacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nin kurulması, ayrıca uluslararası alanda Türkçe’nin eğitim ve bilim dili olarak yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacaktır."

Fakültelerin en kısa sürede öğretime başlaması için çalışmalara hızla devam edeceklerini kaydeden Erdöl, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür etti.

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1) Luna Aksoy (Uzman Doktor)
21.02.2018 16:05:39
Çok güzel, başarılar diliyorum. Nacizane önerim, şu anki bilim dili İngilizce olduğundan fakülte hocalarının güncel tıp bilgilerini takip etmesi ve iletebilmesi için İngilizce yeterliliklerinin de olmasına dikkat edilmesi.
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