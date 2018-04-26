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Türkiye’nin ilk ‘Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ kuruldu
Türk Ceza Kanunu (TCK) gereğince, cezai ehliyeti bulunmayan akıl hastası hükümlülerin barındırılması amacıyla oluşturulması planlanan `Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi´nin ilki, Adana Şehir Hastanesi bünyesinde kuruldu.
Türkiye’nin ilk ‘Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ kuruldu
26 Nisan 2018 -
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Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye´nin ilk `Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi´ Adana´ya kuruldu.

Adana Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan adli hastanede, suç işlemesine rağmen cezai ehliyeti bulunmadığı için mahkemece verilen karar gereği zorunlu tedaviye tabi tutulan akıl hastası hükümlüler için hizmet verilmeye başlandı. Kampüs içinde ayrı bölümde yer alan 100 hasta kapasiteli adli hastane, güvenlik sistemleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Güvenliğin üst düzeyde sağlandığı hastanede hükümlüler için spor salonu, sineme salonu, hobi bahçesi, futbol ve basketbol sahası, dinlenme ve eğitim odaları yer aldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanı Serdar Sezer ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana´daki ceza infaz kurumu müdürleriyle birlikte hastanede incelemelerde bulundu. Şehir Hastanesi Başhekimi Koray Daş´tan bilgi alan Daire Başkanı Sezer, Türkiye´de ilk Adana´da kurulan hastanenin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

‘İNFAZ SİSTEMİNDEKİ ÖNEMLİ EKSİĞİ GİDERECEK’

 

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, `Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi´nin toplum güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Cezai ehliyeti bulunmayan akıl hastası hükümlülerin tedavi süresince bu hastanelerde barındırılacağını kaydeden Yeldan, “Bu kişilerin cezaevlerinde kalmaları, durumlarının daha da kötüleşmesine neden oluyordu. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin de kapasite ve imkanları, onların orada barınmalarına el vermiyordu. Türk Ceza Kanunu´nun aradığı yüksek güvenlikli hastanelerin hizmete girmesi, ceza infaz sistemindeki çok önemli bir eksiği tamamlamış olacak. Adana´mız da bu hastaneye kavuşmakla birçok açıdan avantajlı hale geldi” dedi.

‘TOPLUMUN KORUNMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Adli hastanenin mimarisi ve güvenlik sistemleriyle örnek olduğunu kaydeden Başsavcı Yeldan, “Bu hastanemiz uzman psikiyatristlerin görev yaptığı, hükümlülerimizin korumaya alındığı sağlık kuruluşu. Avrupa standartlarında olan bu birim, Türkiye´de ilk kez Adana´da hizmete girdi. Bu hastane, ceza infaz sisteminde de toplumun suçtan korunmasına yönelik çok önemli görevler ifade edecek. Hükümlüler burada tedavi edilip, iyileştirmeye tabi tutulacaklar hem de hobi bahçeleriyle el becerileri geliştirilecek, meslek edindirilecek. Spor alanlarında, eğitim ve dinlenme salonlarında rehabilite olacaklar. Bu şekilde kendileriyle barışık, topluma herhangi bir tehlike arz etmeyen insanlar olarak tedavilerini sürdürecekler. Bu dev eser, Adana´mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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adli psikiyatri hastanesi adana sehir hastanesi

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