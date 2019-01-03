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Türkiye'nin kanser raporuna soruşturma: 'Kamuoyu Sağlık Bakanlığını suçlamalı'
Kanser raporunu basınla paylaşan akademisyen Bülent Şık hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi
Türkiye'nin kanser raporuna soruşturma: 'Kamuoyu Sağlık Bakanlığını suçlamalı'
03 Ocak 2019 - AA
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında, gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık hakkında açılan dava hakkında bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığının suç duyurusunun ardından Şık hakkında dava açıldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Nasıl olur da bilimsel raporu açıklaması nedeniyle bir bilim adamı hakkında dava açılır?" diye sordu.

Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz" başlıklı dört bölümlük yazı dizisi nedeniyle, Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Şık'ın gıda mühendisi bir akademisyen olduğunu ve Sağlık Bakanlığının 2011'de başlayan 2105'te biten bir çalışmasına katıldığını anlattı.

Çalışmada, sanayi bölgeleri ile turistik bölgelerde yer alan ürünlerin kıyaslamasının yapıldığını ifade eden Gergerlioğlu, sanayi bölgesi olarak Kocaeli ve Ergene havzalarının, turistik bölge olarak da Antalya Kumluca'nın seçildiğini belirtti.

Hakkında soruşturma başlatılan Bülent Şık: 'Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz.' 

HDP'li Gergerlioğlu, Şık'ın, bakanlığın 2015 yılında tamamlanan çalışmayı hala açıklamaması nedeniyle, çalışmada elde edilen bulguları içeren yazı dizisini yayınlamak zorunda kaldığını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nın, "halkın sağlığını tehdit eden bu bilgiler niye açıklandı?" diyerek suç duyurusunda bulunması üzerine dün dava açıldığını kaydeden Gergerlioğlu, "Bakanlık, araştırmacı hakkında suç duyurusunda bulundu ama bence kamuoyu, Sağlık Bakanlığını 'niye bu konuda açıklama yapmadı' diye suçlamalı" dedi.

Yüzlerce bilim adamının katılımıyla hazırlanan çalışma hakkında bilgiler veren Gergerlioğlu, "Çocuklar ve bizden sonra gelenlerin sağlığı tehdit altındadır ve bunun da bilinmesi gerekir" diye konuştu.

Faruk Gergerlioğlu, turistik bölge olarak seçilen Antalya Kumluca'da bile kirlilik görüldüğünü ifade ederek, "Bu çalışma niye açıklanmaz? Hadi siz açıklamıyorsunuz, peki açıklamaya cesaret eden bilim adamını susturmak, hakkında dava açmak hangi sorumluluğa sığar, nasıl bir anlayışla bu yapılır?" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kanser arastirmasi bulent sik omer faruk gergerlioglu

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2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.01.2019 16:16:17
Açıklama başlığı "Türkiye'yi kanser eden ürünleri DEVLET GİZLEDİ, biz açıklıyoruz"" şeklinde olursa şu devirde cezayı yer. Devlet tabirini bol keseden her yere sokup devleti yöneten tüm erki karşınıza aldığınızda , o erkin içerisinde yer alıp da yapılan yanlışları düzeltmeye çalışanları , devletine sımsıkı sarılmış insanları da karşınıza almış olursunuz. Başlık " Tozlu raflarda açıklanmayı bekleyen raporlar " şeklinde olsaydı kimseye bir şey yapılmazdı diye düşünüyorum. Raporun içeriğine gelindiğinde , Bakanlığımızın artık bu konuda kamuoyunu bilgilendirerek kendi vatandaşları üzerinde kimyasal deneyler yapabilecek kadar psikopat olan Amerikalılardan farklı olduğumuzu göstermesini beklerim.
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