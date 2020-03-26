Türkiye’nin Koronavirüs Tablosu! Test Sayıları? Tanı Sayıları? Tanı oranları? Ölüm Oranları?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart 2020 Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını için son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konulduğunu kaydetti. Bu veriler ışığında toplam vaka sayımız 2.433, toplam hasta kaybımız ise 59 oldu.
Sağlık Bakanı Koca alınan tedbirlere de dikkat çekti, sıfır riskle çalışalım mesajını verdi.
doktorlarsitesi.net de özellikle test sayılarının açıklanmaya başladığı 19 Mart gününden itibaren Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu verileri tablolaştırdı. Burada elde edilen eğriler önemli göstergeleri ifade ediyor.
Bu tablodan yola çıkarak şunları söyleyebiliriz,
(24 Mart’ta test sayıları verilmediğinden boş bırakılmıştır)
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