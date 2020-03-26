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Türkiye’nin Koronavirüs Tablosu! Test Sayıları? Tanı Sayıları? Tanı oranları? Ölüm Oranları?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart 2020 Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını için son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konulduğunu kaydetti. Bu veriler ışığında toplam vaka sayımız 2.433, toplam hasta kaybımız ise 59 oldu.
Türkiye’nin Koronavirüs Tablosu! Test Sayıları? Tanı Sayıları? Tanı oranları? Ölüm Oranları?
26 Mart 2020 20:09 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart 2020 Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını için son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konulduğunu kaydetti. Bu veriler ışığında toplam vaka sayımız 2.433, toplam hasta kaybımız ise 59 oldu.

Sağlık Bakanı Koca alınan tedbirlere de dikkat çekti, sıfır riskle çalışalım mesajını verdi.

doktorlarsitesi.net  de özellikle test sayılarının açıklanmaya başladığı 19 Mart gününden itibaren Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu verileri tablolaştırdı. Burada elde edilen eğriler önemli göstergeleri ifade ediyor.

  • Yapılan test sayısına göre yeni tanı yüzdeleri kaç ve günlük nasıl bir değişim gösteriyor?
  • Toplam tanı sayısı ve ölüm sayılarına göre ölüm yüzdesi kaç ve günlük nasıl bir değişim gösteriyor?
  • Toplam test sayısı, yeni tanı sayısı, vaka sayısı ve toplam ölüm sayısı gibi istatistiksel verileri de bu tabloda grafiksel olarak değerlendirebileceksiniz.

Bu tablodan yola çıkarak şunları söyleyebiliriz,

  1. Vaka sayısına göre ölüm oranı ülkemizde %2,4 oranında stabil ve yatay seyretmektedir.
  2. Test sayısı arttıkça yeni tanı sayımızın artması beklenen bir durumdur fakat yüzde 8-9 olan yeni tanı oranımız son günde yüzde 11,4 oranına ulaşmıştır, testlerin daha riskli gruplara yapılması da bu orandaki artışı açıklayabilir.
  3. Toplam vaka sayı eğrisi yukarıya eğimli olarak artmaya devam ediyor.

 

(24 Mart’ta test sayıları verilmediğinden boş bırakılmıştır)

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus test sayilari tani sayisi olum sayisi

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