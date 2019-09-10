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Türkiye'nin milli tıbbi cihazları Barselona'da tam not aldı
İspanya'da düzenlenen "Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi"nde tanıtılan Türkiye'nin milli tıbbi cihazları bilim insanlarından tam not aldı
Türkiye'nin milli tıbbi cihazları Barselona'da tam not aldı
10 Eylül 2019 - AA
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Sağlık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması ve genel cerrahide teknolojinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi" İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğince, Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman 440 bilim insanının yer aldığı kongre, 257 oturumdan oluşuyor.

Dünya kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde gelinen son nokta, cerrahi müdahalelerde yeni teknolojiler ve diğer konuların ele alındığı kongrede, Türkiye'nin milli tıbbi cihazları da görücüye çıktı.

Sağlık Federasyonu öncülüğünde katılımcılara tanıtılan milli tıbbi cihazlar "Temren", "Venablok" ve "ICT", kongreye katılan bilim insanlarından tam not aldı.

"Milli cihazlardan övgüyle bahsedilmesi bizi çok mutlu etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, dünyanın takip ettiği kongrenin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettikleri tamamen milli tıbbi cihazları Avrupa pazarı için görücüye çıkarma fırsatı elde ettiklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Özellikle kalp ve damar cerrahisi için üretmiş olduğumuz milli cihazlardan övgüyle bahsedilmesi bizi çok mutlu etti. Emeği geçen tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. 2030 yılında 22,2 milyon insanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden söz konusu hastalıklarla mücadelede yerli ve milli tıbbi cihazların üretilmesi, dışa bağımlılığın sona erdirilmesi bizim için elzemdir."

Kongre, 11 Eylül'de sona erecek.

Anahtar Kelimeler:

tibbi cihaz rasit dinc

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