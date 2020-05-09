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Türkiye'nin normalleşme takvimi işliyor: Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?
Hayatımızda 'yeni normal' dönemi başladı. Yeni adımlar için de çalışmalar devam ediyor. Peki restoran ve kafelerin ne zaman açılması bekleniyor? Düğün ve sinema salonları ne zaman hizmet vermeye başlayacak? Detaylar haberimizde.
Türkiye'nin normalleşme takvimi işliyor: Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?
09 Mayıs 2020 15:23 -
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Kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Günlük vaka sayıları takip ediliyor. Bilim Kurulu tavsiyeleri dikkate alınıyor. Takvim her hafta güncelleniyor.

Gözler Kabine toplantısında

'Yeni Normal' dönemi için ilk adımlar atıldı. Sırada yeni adımlar var. Gözler, Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında. Gündemde birçok başlık olacak. Restoran, kafe ve pastanelerin durumu da bu toplantıda gündeme gelebilir.

Bu mekanlarda yiyeceklerin hazırlanma süreci, üzerinde titizlikle durulan bir konu.

Gerekli hijyen koşulları, oturma düzeni gibi usuller belirlenmeye çalışılıyor. Salgınla mücadelenin seyrine bakılacak. Olumlu sonuçlar devam ederse bu tesisler Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.  Tabii yarı kapasite ile çalışmak koşulu ile.

Düğün salonları, sinema ve gösteri merkezleri

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Düğün salonlarının durumu da en çok merak edilen konular arasında. Aynı süreç burada da yaşanacak. Olumlu seyir devam ederse Temmuz ayı sonu ya da Ağustos ayı başında düğün salonlarının açılması bekleniyor. Bu takvim, sinema salonları ve gösteri merkezleri için de geçerli.

Telafi eğitimleri yaz sonu

Merak edilen bir diğer konu da telafi eğitimleri. Bu planlamada hedef öğrencilerin iyi bir yaz tatili geçirebilmesi. Onun için telafi eğitimlerinin Ağustos sonu başlaması bekleniyor. Telafi döneminin ardından da yeni eğitim öğretim yılına geçilecek. Eğitimler öncesinde okullarda dezenfekte işlemi titizlikle yürütülecek.

Anahtar Kelimeler:

yeni normal restoran kafe

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