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Türkiye'nin Suriye Raporu: 276 bin bebek doğdu, 3 milyon doz aşı yapıldı
Kamu Denetçiliği Kurumunca hazırlanan "Türkiye'deki Suriyeliler" özel raporuna göre, 2011-2017 yılları arasında Türkiye'de 276 bin 158 Suriyeli bebek dünyaya geldi - Türkiye'de 1 milyon 326 bin 849 Suriyeli hasta yatakta tedavi edildi
Türkiye'nin Suriye Raporu: 276 bin bebek doğdu, 3 milyon doz aşı yapıldı
14 Mayıs 2018 - AA
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ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan "Türkiye'deki Suriyeliler" özel raporuna göre, 2011-2017 yılları arasında Türkiye'de 276 bin 158 Suriyeli bebek doğdu.

AA muhabirinin rapordan derlediği verilere göre, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri Suriyelilerin Türkiye'ye ilk giriş tarihi olan 29 Nisan 2011'de Hatay'da başladı.

Suriyeliler, göçmen sağlığı merkezlerinden, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunucularından, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden, özel hastanelerden ve gönüllü sağlık merkezlerinden faydalanabiliyor.

Geçici koruma altına alınanlar, sağlık hizmetini ikamet adresinde alıyor, bulundukları ilde tedavi yapılamaması halinde gerekli sevk işlemleri yapılıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara ait ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan sevk almadan başvuru yapabilen Suriyeliler, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine ve özel hastanelere gerekli hallerde sevkle gidebiliyorlar.

Türkiye'de ön kayıt yapılmış geçici koruma altına alınmayı bekleyen Suriyeliler için de birinci basamak temel sağlık hizmetleri veriliyor. Sağlık Bakanlığı ile AFAD arasındaki protokol kapsamında geçici koruma altına alınanlara sunulan sağlık hizmetlerinin ücretleri AFAD tarafından Sağlık Bakanlığına ödeniyor.

Geçici barınma merkezlerinde bulunan sağlık tesisleri geçici sağlık tesisi olarak olarak adlandırılıyor. Bu tesisler Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışıyor ve geçici görevlendirmeler ile hizmet sunuluyor.

Bu kapsamda, Ağustos 2017 verilerine göre, geçici barınma merkezlerinde toplam 498 personel görev yapıyor. Saha ziyaretlerinde geçici sağlık tesislerinde görüşülen Suriyeliler, hizmetlerden çok memnun olduklarını, acil durumlarda ambulansın hazır olduğunu, gerektiğinde merkezdeki hastanelere sevk edildiklerini ifade etti.

Öte yandan Kilis'te bir, Hatay'da altı, Gaziantep'te iki, Mersin'de üç, İstanbul'da bir olmak üzere 13 gönüllü sağlık tesisi bulunuyor.

Bunun yanında, Türkiye'de Ağustos 2017 itibarıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 19 ilde göçmenlere hizmet verilen 76 göçmen sağlığı merkezinde 200 göçmen sağlığı birimi bulunuyor.

- 3 milyon doz aşı yapıldı

Suriyelilerin ülkeye giriş yapmaya başladığı 2011 yılından 11 Aralık 2017'ye kadar 31 milyon 449 bin 800 muayene gerçekleştirildi, 1 milyon 326 bin 849 hasta hastanelere yatırılarak tedavi edildi.

Ayrıca, 1 milyon 112 bin 58 Suriyeli hasta Türkiye'de ameliyat edildi, hastanelerde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin doğumu gerçekleştirildi.

Suriyeli bebek ve çocuklara da aşı takvimine uygun olarak 3 milyon 215 bin 128 doz aşı yapıldı.

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