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Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis’te görevi devraldı
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevini yaklaşık 7 yıldır yürüten Dr. Koray Okur'un yerine Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray atandı.
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis’te görevi devraldı

Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray

04 Ocak 2022 16:38 - İHA Recep Gökhan Kılıç - Vahit Olcay
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Görevi devralan Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, "Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak bugün görevime başlayacağım. Pandemi sürecinde Dr. Koray Okur Hocam bize önderlik etti. Bu zor günlerde yanımızda oldu. Bitlis’te sağlık alanında yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Koray Okur ise yaklaşık 7 yılı aşkın bir zamandır müdürlük görevini yaptığını belirterek, “İnanıyoruz ki sağlıkta birçok konuda Bitlis’te yaptıklarımızla görevi devralan mesai arkadaşımız Kübra Hocam da üstüne katarak devam edecek. Yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Denizli ve Kırklareli'nin ardından Türkiye’de il sağlık müdürlüğüne atanan üçüncü kadın müdür oldu.

Anahtar Kelimeler:

bitlis il saglik muduru

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