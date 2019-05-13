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Türkiye'nin 'yenidoğan deneyimi' Tacikistan'a aktarılıyor
Türkiye’nin yenidoğan sağlığı alanındaki deneyimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile Tacikistan'a aktarılıyor
Türkiye'nin 'yenidoğan deneyimi' Tacikistan'a aktarılıyor

ARŞİV

13 Mayıs 2019 - AA
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın yürüttüğü "Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programı" kapsamında Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği ile başkent Duşanbe'de yenidoğan canlandırma eğitimleri verildi.

Türkiye'den alanında uzman doktorlar tarafından verilen eğitim programına, Tacikistan'ın tüm bölgelerinden kadın doğum uzmanı, yenidoğan uzmanı, ebe ve hemşirelerden oluşan iki ayrı grup halinde toplam 48 kişi katıldı.

Program sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Birinci Yardımcısı Umarzoda Saida Gayrat, ülkesinde yenidoğan bebek ölüm oranlarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirtti.

Bu oranın düşürülebilmesi için eğitimlerin çok önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Gayrat, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin ülkesine aktarılmasına aracılık ettiği için TİKA’ya teşekkürlerini bildirdi.

Törende konuşan TİKA Duşanbe Program Koordinatörü Tarık Mete de projenin daha ileri aşamalarında Tacikistan'da gerçekleştirilen eğitimlerde başarılı olan kursiyerler arasından seçilen bir grubun Türkiye'de eğitim alacağını aktardı.

Mete, bu gruptan Tacikistan'ın kırsal bölgelerinde gerçekleştirilecek gelecek dönem eğitim programlarında eğitmen olarak istifade edilmesinin planlandığını da kaydetti.

Açıklamada, TİKA tarafından 6 yıldır birçok ülkede uygulanan Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programı'na geçen sene Tacikistan'ın da dahil edildiği bildirildi.

Düzenlenen eğitim programında başarılı olan doktorlardan oluşan 8 kişilik bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye’de daha ileri bir eğitimden geçirilmesi ve bu kişilerin görev yaptığı hastanelere işitme tarama cihazlarının hibe edilmesi planlanıyor.

Eğitimler sayesinde yenidoğan bebek ölüm oranlarının azaltılması ve doğum esnasında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak bebeğin engelli bir birey haline gelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:

tika yenidogan kadin dogum

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