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Türkiye'ye gelen misafir araştırmacıya TÜBİTAK desteği: Üç yıllık proje için 3,3 milyon TL
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesinde ABD Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden misafir araştırmacı olarak bulunan Dr. Maria Veldhuizen’in, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Üstün Araştırmacı Destek Programına yaptığı proje başvurusu kabul edildi
Türkiye'ye gelen misafir araştırmacıya TÜBİTAK desteği: Üç yıllık proje için 3,3 milyon TL
25 Ekim 2019 - İHA
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Türkiye’de obezitenin sinirsel sürücülerini anlamaya odaklanan ilk nörobilim araştırma laboratuvarını geliştirmeyi hedefleyen Veldhuizen’in projesi 3 yıl sürecek.
MEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında çalışmalarına 2019 Ocak ayından itibaren başlayan Dr. Maria Veldhuizen'in, Temmuz ayında “Rescue Food Reward in Obesity with Neuro-modulation of Gut-brain Signals” başlıklı projesi ile TÜBİTAK 2232 destek programına yaptığı başvuru kabul edildi. 3 yıl sürecek projenin bütçesi 3,3 milyon TL olarak belirlendi.
Proje kontratı, kurum yöneticisi MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, alt birim yöneticisi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve proje yürütücüsü Dr. Maria Veldhuizen tarafından imzalandı. İmza töreni öncesinde, Dr. Veldhuizen, Rektör Çamsarı’ya proje konusu, yöntemleri, beklenilen sonuçlar ve proje dışındaki hedefleri ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Veldhuizen, proje kapsamında, Türkiye’de obezitenin sinirsel sürücülerini anlamaya odaklanan ilk nörobilim araştırma laboratuvarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Önümüzdeki yıllarda ek TÜBİTAK finansman mekanizmaları için de başvuruda bulunmayı planladığını belirten Dr. Veldhuizen, ayrıca tat ve koku rahatsızlıkları için bir araştırma ve tedavi merkezi kurmayı amaçladığını aktardı. Dr. Veldhuizen ayrıca, gelecek 5-10 yıl boyunca kariyerini Mersin Üniversitesi’nde geliştirmeyi ve bilime katkıda bulunmayı umduğunu da ifade etti.

Proje kapsamında 5 doktora öğrencisine burs, projede yer alacak araştırmacılara PTİ ve ev sahibi kuruma kurum hissesi sağlanacak.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, insanlarda merkezi tadı işleme konusunda geniş bir çalışma geçmişine sahip olan Dr. Veldhuizen, birçok ulusal ve uluslararası toplantıya konuşmacı olarak davet edildi. Birçoğu Neuron, Current Biology ve Journal of Neuroscience gibi dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan ve H endeksi: 19 ve I10 endeksi: 26 olan Dr. Veldhuizen’in çalışmalarına 2 binin üzerinde atıf bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

mersin universitesi yale universitesi maria veldhuizen

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1) dr. hakan (Uz. Dr.)
25.10.2019 12:27:21
Obezitenin sinirsel sürücülerini anlama ile ne sonuç elde edinilecek, bu şekilde tedaviler mi geliştirilecek proje neticesinde yoksa ayrı bir tedavi çalışması için de bir 3,3, milyon tl mi gerekecek, bilime ne katkıları olacak merak ettim doğrusu. Obez olacağını hisseden sinirel sürücü tedavisi mi alacak
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