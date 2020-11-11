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'Türkiye'ye ilk etapta 50 milyon doz aşı gerekiyor'
Türkiye'ye öncelikli risk grupları için 50 milyon doz aşı gerekiyor.
'Türkiye'ye ilk etapta 50 milyon doz aşı gerekiyor'
11 Kasım 2020 10:46 -
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Corona virüs aşısının uygulanabilmesi için onay süreci bekleniyor. Bu arada yeterli aşının üretilebilmesi için ülkeler şimdiden sipariş vermeye başladı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tufan Tükek'e göre Türkiye'ye öncelikli risk grupları için 50 milyon doz aşı gerekiyor. Bu, 25 milyon kişinin aşılanması demek. NTV'ye konuşan Prof.Dr. Tükek "Her ülke şimdi siparişini veriyor, eminim ki Bakanlığımız tarafından sipariş verilmiştir" dedi.

 

BionTech Firmasının başındaki Uğur Şahin ise Türkiye'ye yeterince aşı temin etmek istediklerini belirtmişti.
 

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