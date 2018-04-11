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Türkmen doktordan sınırda sağlık taraması
Türkiye'de görevli Kerküklü Türkmen göz doktoru Beyatlı, gönüllü olarak geldiği Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sağlık taraması yaptı, ailelere gıda paketi dağıttı
11 Nisan 2018 -
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HAKKARİ  - Türkiye'de görev yapan Kerküklü Türkmen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Beyatlı, Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşlıları göz muayenesinden geçirdi.

İki hafta önce Konya Numune Hastanesinden, Çukurca ilçesine gönüllü olarak geçici görevlendirmeyle gelen, Türkiye'de faaliyet gösteren Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Beyatlı, yaptığı hizmetlerle adından söz ettiriyor.

Beraberinde ağabeyi Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adil Beyatlı ile bazı evleri ziyaret eden Dr. Beyatlı, yaşlıları göz muayenesinden geçirerek, gerekli tedaviyi uyguladı.

Beyatlı ve ağabeyi, ziyaret ettiği ailelere gıdadan oluşan ramazan paketi de dağıttı.

Dr. Beyatlı, yaptığı açıklamada, ilçe halkının cana yakın olduğunu, kaymakam, emniyet müdürü ve kurum amirlerinin ilçe için ciddi bir çaba içerisinde olduğunu bildirdi.

Çukurca'ya gönüllü olarak bir aylığına geldiğini belirten Beyatlı, şöyle konuştu:

"Bütün göz aletlerimizi ve modern cihazlarımızı Çukurca Devlet Hastanesine bağışladım. Gerçekten bundan sonra gelecek olan göz doktorları çok ciddi bir şekilde Çukurca halkına hizmet verecektir. Buradaki insanları en iyi tanıyanlardan biri benim. Elimizden geldiği kadar üç ayda, dört ayda bir Irak'a gidip elimizden geldiği kadar hizmet vermeye, sağlık sektöründeki bu büyük yaraya merhem olmaya çalışıyoruz."

Dr. Beyatlı, hastaneye gelme şansı olmayan yaşlı hastaların ayağına, evine giderek, sağlık hizmeti sunmak için çaba harcadıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

hakkari turkmen doktor

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.04.2018 16:19:50
Onca füze, gaz, ambargo, savaş haberleri arasından insanlık fidanına bir bardak su. Ümidimizi yitirmedik.
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