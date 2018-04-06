Ankara’da düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Alper Cihan, Kızılay yetkilileri, hasta, bağışçı ve yakınları katıldı.



“TÜRKÖK, Kızılay'ın katkısıyla çok kısa sürede başarılı bir hikaye oluşturdu”



Sağlık hizmetlerinde iş yükünü sadece kamunun değil, kamuyla özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte yüklenmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Demircan, “150. yılına girmekte olan büyük sivil toplum kuruluşumuz Kızılay'ın katkısıyla TÜRKÖK Projesi, çok kısa sürede başarılı bir hikaye oluşturmuştur. 2015'te başlayan ve 3'üncü yılında olan bir proje, hedefini ikiye katlayarak yola devam ediyor. 5 yıllık projede hedef 250 bin donörken şu anda 300 bini geçiyor, 310 bin donörle yola devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu süre içinde 500 bin hedefini de el birliğiyle aşacağız." ifadelerini kullandı.

“TÜRKÖK 700’e yakın insanımızın hayatını kurtardı”



Üç yıl önce “Öne çık, hayat kurtar” dediklerini hatırlatan Kızılay Genel Başkanı Kınık da, “TÜRKÖK’le sessiz sedasız engin gönüllü 310 bin donör, bağışçı öne çıktı. 700'e yakın insanımızın hayatını kurtardı. 2 bini aşkın eşleşme oldu.” şeklinde konuştu.



Geçmişte kan ihtiyacı olduğunda hasta yakınlarından veya askerlerden bu kanların temin edildiğini belirten Kınık, “Bugün yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan topluyoruz. Toplumda bu konudaki bilinç arttı. Bugün Türkiye'nin genelinde yaygınlaşmış 3 bine yakın Kızılay personeli, Türkiye'nin yaklaşık bin 300 hastanesine her sabah yaklaşık 9-10 bin ünite kan teslim ediyor.” dedi.

TÜRKÖK 3 Yaşında



TÜRKÖK Projesi, Türkiye’de hematopoetik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için Kemik İliği Bankası oluşturulması, bu kapsamda gönüllü kök hücre bağışçılarının kazanılması, aferez merkezleri ve transplant merkezleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından 3 yıl önce hayata geçirildi.