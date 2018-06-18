TÜRKÖK doktor, biyolog, hemşire, ebe, sağlık memuru alımı yapıyor

TÜRKÖK'ün duyurduğu işe alım ilanı şu şekildedir:

"Bu ulvi görevde bizimle birlikte aynı yolda yürüyecek;

- Yurtdışı merkezler ile iletişim kurabilecek düzeyde çok iyiİngilizce bilen (okuma-yazma ve konuşma yeterliliğine sahip),

- Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

- İletişimi, ikna kabiliyeti ve takip yönü kuvvetli,

- Disiplinli çalışma prensipleri olan öğrenmeye ve gelişime açık,

- Verilen dataları iş kuralları çerçevesinde arayacak ve takip edecek,

- Araştırmacı, Takım çalışmasına uyumlu, disiplinli, dikkatli ve özenli çalışabilen

Doktor, biyolog, hemşire, ebe, sağlık memuru ve halkla ilişkiler mezunu takım arkadaşları arıyoruz.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi olarak görev yapan personelden görevlendirme yapılacak olup, Devlet Hizmet Yükümlüsü ve sözleşmeli personel olanlardan görevlendirme yapılmayacaktır.

Görev yapmak isteyen personelin ekte bulunan formun fotoğraflı olarak eksiksiz bir şekilde doldurarak 30 Temmuz 2018 tarihine kadar turkok@saglik.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir."

TÜRKÖK İŞ İLANI

