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TÜRKÖK kök hücre bağışında dünyada ilk 10'a yükseldi
Gönüllü kök hücre bağışçılarının desteğiyle 4 yılda bin 450 kişinin yaşam umudu olan TÜRKÖK, bağışçı adayı sayısı ile dünya sıralamasında ilk 10 arasına girmeyi başardı
TÜRKÖK kök hücre bağışında dünyada ilk 10'a yükseldi
23 Eylül 2019 - AA
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Türk Kızılay ile ortak yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal metabolik hastalıkları olanlar kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜRKÖK'ün, Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalar ile bağışçıları buluşturmak, bu sayede şifa bulabilecek hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşturulması amacıyla başlatılan bir proje olduğunu söyledi.

Ayrıca, gönüllü bağışçı kazanımında yıllar içerisinde de önemli bir artış sağlandığını belirtti.

'Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te' 

"Türkiye, dünyanın 3'ncü büyük doku laboratuvarına sahip"

Kızılay ekiplerinin aldığı numunelerin Bakanlıkça doku tiplendirme laboratuvarında analiz edildikten sonra bağışçı bankasına kaydedildiğini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık kuruluşlarımızdaki hastalarımızın doku tiplendirmeleri sonuçları ile tarama yapılıyor ve bankamıza kayıtlı uygun eşleşme varsa bağışçı davet edilerek bağış yapmaları isteniyor. Son yapılan doğrulama testinden ve gerekli tıbbi prosedürlerden sonra kök hücreler toplanıyor ve hastaya naklediliyor. Bu aşamada bağışçılarımızın ulaşım ve konaklama giderlerini karşılıyoruz, iş yerlerinden de izinli sayılıyorlar." 

Türkiye'nin dünya standartlarında bir doku tipleme laboratuvarına sahip olduğunu vurgulayan Koca, "Bankada bulunan bağışçı adayına ait doku tiplendirme verileri, en son teknoloji ile DNA dizi analizi yapılarak elde ediliyor. Doku tipleme laboratuvarımız aynı zamanda, uluslararası akredite kuruluşu olan EFI (European Federation for Immunogenetics) ile akredite edilmiş Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 3'ncü en büyük doku tipleme laboratuvarıdır" dedi.

Laboratuvar kapasitesi 3 katına çıktı

Sağlık Bakanı Koca, TÜRKÖK'te bugüne kadar 500 binin üzerinde bağışçı adayının doku tiplemesinin yapıldığını ve veri tabanına aktarıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bağış sayılarımız, her yıl istikrarlı olarak yükseliyor. Bağışçı sayısındaki artışa paralel olarak, laboratuvar kapasitemizi 3 katına çıkardık. 19 Haziran 2017'de Dünya Kemik İliği Bankaları Birliği üyesi olan ülkemiz, gönüllü bağışçı sayısında dünya sıralamasında Amerika, Almanya, Brezilya, İngiltere, Polonya, İsrail, Çin'den sonra 8'inci sıraya yerleşti. Japonya, Kanada, İtalya, Hindistan, İspanya listede Türkiye'den sonra gelen ülkeler arasında yer alıyor."

"Yılın ilk 9 ayında 424 kök hücre nakli yapıldı"

TÜRKÖK'ün yıllar içerisinde ulaştığı nakil sayılarına dair de bilgi veren Koca, 2015'te 28, 2016'da 194, 2017'de 318, 2018'de 486, bu yılın ilk 9 ayında ise 424 kök hücre nakli yapıldığını vurguladı.

"Eylül itibarıyla ulaştığımız nakil sayısı, geçen yılın toplam nakil sayılarına yaklaşmış durumda. 2019 sona erdiğinde geçen yılın nakil sayılarını geçmeyi hedefliyoruz. Faaliyete başladığımız 1 Nisan 2015'ten bugüne kadar 671 pediatrik ve 779 yetişkin olmak üzere toplam bin 450 hastamıza TÜRKÖK bağışçılarından kemik iliği nakli gerçekleştirildi. 94 yabancı hasta, ülkemize gelerek kemik iliği nakli oldu. 2016 yılı içerisinde başlanan yurt dışına gönderilen kemik iliği sayısı ise bugün itibarıyla 56'ya ulaştı."

TÜRKÖK bağışçısı olmanın ve uygun eşleşme sağlandığında bağışçıların nakil sürecine devam etmesinin öneminden bahseden Koca, "Bir hayat kurtarmak için harekete geçen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Nakil bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

turkok saglik bakani fahrettin koca

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