TÜRKÖK'te 1000. nakil yapıldı: Bakan Koca plaket verdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TÜRKÖK projesi ile kemik iliği ve kök hücre bağışında bulunan 52 yaşındaki Abdullah Tanrıverdi (1000. naklin bağışçısı) ve 27 yaşındaki Ceylan Şener (1001. naklin bağışçısı) ile bir araya gelerek iki bağışçıya plaket verdi. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Hematoloji Bölümünden Prof. Dr. Meltem Aylı ve Uzm. Dr. Gökhan Özgür, Bakanlık’taki kabulde bağışçılara eşlik etti. Bakan Fahrettin Koca, nakilleri gerçekleştiren hekimlere teşekkür belgesi takdim etti.

Bakan Koca: "Kemik iliği naklinde Avrupa’da 4. ülkeyiz"

Sağlık Bakanı Koca, TÜRKÖK projesinin, kemik iliği nakli bekleyen hastalarla bağışçıları buluşturan bir proje olduğunu hatırlatarak, “Biz özellikle kemik iliği ve kök hücre ile ilgili tedavide lenfoma, lösemi, kemik iliği yetmezliği, hatta metabolik hastalıklar için önemli olduğunu biliyoruz ve özellikle de bağışçı sayısı ne kadar fazla olursa, tedavi için bekleyenler için o kadar şansın artıyor olduğunu da biliyoruz. O nedenle bu gönüllü bağışçılarımızın sayılarının çok artmasını istiyoruz. Kemik iliği naklinde Avrupa’da 4. ülkeyiz. Bu konuda oldukça başarılıyız. Bu noktada gönüllü bağışçılarımızın sayılarının artışıyla, daha çok hastaya şifa olmak anlamında önemli bir adım atılmış olacak. Siz de yaşadınız. Kemik iliği özellikle kök hücre nedeniyle sizden alınan baştan tespiti yapılırken 3 küçük kan tüpü ile alınıyor ve sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmuyor. Siz kendiniz de yaşadınız. Onun için gönüllü sayılarımızın daha fazla olması için özellikle tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bir insanın hayatını kurtarmanın, insanlığın hayatını kurtarmak olduğuna inanıyoruz. O nedenle her geçen gün gönüllü bağışçılarımızın sayısının artmasını özellikle arzu ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün bininci ve bin birinci vaka nedeniyle bir aradayız. Sizleri bu arada hem duygularınızı almak hem tebrik etmek hem de küçük de olsa bir hediye takdimi yapalım istedik. Onun için kiminiz Elazığ’dan kiminiz ta Van’dan gelmiş oldunuz. Gönül isterdi ki oralarda sizleri ziyaret etmeyi daha çok yapmak isterdik. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Yeter ki gönüllü bağışçılarımızın sayıları artsın ve tedavide de şifa bulan çocuk ve hasta grubunun sayısı artsın” ifadesini kullandı.

1000. naklin donörü Abdullah Tanrıverdi 52 yaşında, Van Erciş’te şeker fabrikasında işçi. 1001. naklin Donörü Ceylan Şener ise 27 yaşında, Elazığ Kovancılar Adliyesi'nde hakim.

TÜRKÖK nedir?

TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası, kemik iliği nakli ihtiyacı olan hastalara en uygun verici adayını en kısa sürede bulmak, kemik iliği nakli öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlamak amacıyla 1 Nisan 2015 tarihinde kurulmuştur. 2016 yılında BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide), 2017 yılında da WMDA (The World Marrow Donor Association) üyesi olarak uluslararası standartlarda çalışan bir merkez haline gelmiştir.

Kurulduğu günden bu güne kadar; 2015 yılında 28, 2016 yılında 194, 2017 yılında 318 ve 2018 yılında da 461 olmak üzere toplam 1001 hasta için kemik iliği nakli yapılmasını sağlamıştır. Şu an TÜRKÖK’te kayıtlı 372 bin gönüllü bağışçı adayı bulunmaktadır. Bugün itibariyle TÜRKÖK’de taraması olan her 3 hastadan 2’sine uygun bağışçı adayı bulunabilmektedir. 2019 yılı sonunda kayıtlı bağışçı sayımızın 500 bin olması hedeflenmektedir.

Kurallar gereği, tüm dünyada olduğu gibi 2 yıl boyunca hastaların kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.