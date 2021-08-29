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TURKOVAC uygulanan gönüllülerde yan etki görülmedi
Yerli koronavirüs aşısının uygulandığı 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde, aşının vurulduğu gönüllü 10 kişide şimdiye kadar bir yan etki görülmedi.
TURKOVAC uygulanan gönüllülerde yan etki görülmedi
29 Ağustos 2021 20:50 -
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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi’nde de gönüllülere uygulanıyor.

650 kişinin gönüllü olarak başvurduğu TURKOVAC aşısı, Kayseri'de şimdiye kadar 10 kişiye uygulandı ve herhangi bir yan etki görülmedi.

Türkiye genelinde 400’den fazla kişiye aşı uygulandı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Berna Bozbay, şu ana kadar aşı vurulan kişilerde olumsuz bir durumun gelişmediğini söyledi.

"Aşıdan sonra yarım saat kadar hastaları takip ediyoruz. Bu durumlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Aşı uygulanan gönüllüler sonrasında da günlük aranıyorlar ve acil bir durum olup olmadığını kontrol etmek için takip ediliyorlar. Onlarla ilgili de herhangi bir sorun yaşanmadı. Biz şu an merkezimizde 2 gün içerisinde 10 kişiye aşı uyguladık ama Türkiye genelinde 400’den fazla kişiye uygulanmış durumda."

Keşke aşımızı olsaydık" diyen çok kişi var

Aşısız genç hastaların virüsü ağır atlattığını anlatan Bozbay, “Bu durum bizi de üzüyor. O yüzden keşke insanları bu kişilerle görüştürme imkanımız olsa. Servislerde yatan hastalarımıza 'Neden aşı olmadınız?' diye sorduğumuzda, bazı sosyal medya paylaşımlarından etkilendiklerini söylüyorlar. Başkalarından duydukları olumsuz sonuçlardan etkilendiklerini söylüyorlar ama hastalığı geçirdikleri zaman ‘Keşke aşımızı olsaydık’ diyen o kadar çok kişi var ki... O yüzden aşı çok önemlidir. Elimizdeki tek silah da aşıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:

turkovac faz-3 yan etki

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