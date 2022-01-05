TURKOVAC'ı geliştiren profesör: Halkımızın kafasında soru işareti olmasın

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıyla ilgili 'asılsız iddiaların' öne sürüldüğünü belirterek, "Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor" dedi.

Bir aşıya onay verilmesinin çok uzun ve ciddi bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, "Ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Yenişafak'a konuşan Prof. Özdarendeli, 2015’te, dünya genelinde hücre kültür temelli KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşısının ilk patentini alan isim oldu.

Özdarendeli, daha önce ABD’de üç yıl koronavirüs üzerine çalışmıştı.

İşte Mehmet Acet'in "Turkovac’ın mucidi Aykut Hoca ile yerli aşının başarı hikâyesini konuştuk" başlıklı yazısı:

Bilmeyenler için şu bilgiyi aktaralım:

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bir veteriner hekim.

Turkovac’tan önce bir başka önemli aşı daha buldu.

2015’te, dünya genelinde hücre kültür temelli KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşısının ilk patentini alan isim oldu.

Daha önce ABD’de üç yıl koronavirüs üzerine çalışmış olması, bu işe koyulurken kendisine önemli bir avantaj sağlamış olmalı.

Aykut Hoca’nın yaklaşık 500 kişilik ekibiyle birlikte, zorlu süreçlerin ardından geliştirmeyi başardığı Turkovac aşısı, Çin’de geliştirilen Sinovac gibi klasik, özellikleri bilinen, uzun yıllardır kullanılan aşı türleri arasında yer alıyor.

Hoca, geliştirdiği aşıyla ilgili kafasında soru işareti olanlara hitaben şunları söylüyor:

“Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum: Bir aşıya onay verilmesi çok uzun ve ciddi bir süreci, ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım.”

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