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Türünün ilk örneği: ALS hastalığına karşı etkili ilaç geliştiriliyor
Japonya Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan bir ilacın ALS hastalığına karşı etkili olduğunu duyurdu.
Türünün ilk örneği: ALS hastalığına karşı etkili ilaç geliştiriliyor
24 Aralık 2021 10:51 - İHA Burak Ersoy
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ALS olarak bilinen ve beyin ve omurilikte bulunan kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığının tedavisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Japonya'daki Yamagata Üniversitesi'nden bilim adamları, ALS hastalığı karşısında etkili olan yeni bir ilaç bulunduğunu açıkladı. Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan ilacın, fareler üzerinde denenerek ALS hastalarının hareket kabiliyetini düşüren anormal protein yığılmasını önlediği tespit edildi.Yetkililer, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan tedavi yöntemlerinin bulunmasına rağmen, geliştirilmekte olan yeni ilacın beyin ve omurilikte biriken proteinler üzerinde etki göstermesi nedeniyle türünün ilk örneği olduğunu duyurdu.

Yeni tedavi umudu

Sinir hücrelerini öldürerek kas zayıflamasına neden olan ve yürüme, konuşma, yemek yeme, nefes alma zorluğuna yol açan ALS hastalığının, bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Yeni geliştirilen ilacın 2024 yılında insanlar üzerinde yapılacak klinik denemelerin ardından kullanıma sunulması halinde ALS tedavisinde yeni bir umut olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

japonya yamagata universitesi als hastaligi bilim insanlari

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