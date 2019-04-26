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TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sonuç Açıklama Sisteminde 2019-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları açıklandı
TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Nisan 2019 -
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ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandığı belirtildi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2019 tarihinde saat 12:00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

 

Anahtar Kelimeler:

tus osym

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