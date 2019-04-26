TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandığı belirtildi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2019 tarihinde saat 12:00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.