2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları
2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler