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TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı 2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
04 Aralık 2020 21:19 -
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2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Anahtar Kelimeler:

tus yerlestirme sonuclari

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