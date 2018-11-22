TUS 2018 Değerlendirme Raporu: En yüksek puan yine Dermatoloji’de

MEDİMAGAZİN- Rapora göre Temel Tıp Bilimleri Testi’ne 13.734 aday başvururken Klinik Tıp Bilimleri Testine 13.694 aday başvurdu. Bu adaylardan T puan türünde 12955 kişi K puan türünde ise 12 838 kişinin sınavı geçerli kabul edildi

Sınavda her iki test alanına da kadın erkek başvuran sayısı birbirine yakın olarak gözlendi. Sınava başvuran kişilerden uzmanlık alanı sorgulamasında uzmanlık öğrencisi olmayanların sayısı ağırlıktayken; T puan türünde 11.145 aday, K puan türünde 11.039 adayın başvurusu belirlendi.

TUS’a iki kere giren adaylar yoğunlukta

Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitimine başlamamış başvuran sayısı T puan türünde 924 iken bu sayıya yaklaşık olarak K puan türü de 921 ile TUS’a tekrar başvuru profilini çizdi.

Hem TTBT’ye hem de KTBT’ye giren 12790 adayın verileri baz alınarak puan ortalamalarının analizlendiği raporda TUS’a iki kere başvuran adayların çoğunlukta olduğu ve T puan ortalaması 49,97 olarak, K puan ortalaması ise 49,96 olarak görüldü. 4 kere başvuran adaylarda ise Klinik Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri testlerinde puan ortalaması daha yüksek seyretti.

2018 TUS İlkbahar Döneminde 3611 adayın yerleştiğinin tespit edildiği raporda Tıbbi Mikrobiyoloji alanında kadın adayların 28’e 9 ile daha yoğun olduğu belirlendi.

Raporda yerleşen 3611 adayın 1861 üniversitelerdeki tıpta uzmanlık eğitim dallarına, İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına açılan tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlara, geri kalan 1750’si ise Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerinde ve diğer kurumlarda tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlara yerleştirildiği belirtildi.





Kadın Hastalıkları’na 45,16 puan ile yerleşildi

Değerlendirme Raporu’na göre Klinik Tıp Bilimleri alanında en yüksek puanı yine Deri ve Zührevi Hastalıkları 70,29 ortalama ile kapatırken 38 kişi alanda yerleşim gerçekleştirdi. Deri ve Zührevi Hastalıkları Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji ve Göz Hastalıkları izledi.

Klinik Tıp Bilimleri türünde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanına 52,04 puan ortalaması ile alım yapılırken en düşük 45,16 puan ile alana yerleşim sağlanması dikkat çekti.

T Puanı ile yerleştirme yapılan alanların puan ortalamasında Tıbbi Mikrobiyoloji 63,55 ile en çok yerleşim olan alan olarak yerini aldı. Bunu Hava ve Uzay Hekimliği, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Farmakoloji izledi.

Klinik Puan türünde en çok yerleşim gerçekleşen alanlar ise İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Anesteziyoloji ve Reanimasyon oldu. 2 adayın yerleştiği Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji alanını; Spor Hekimliği, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp ve Radyasyon Onkolojisi izledi.