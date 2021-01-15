TUS başvuruları başladı: 15-21 Ocak tarihlerinde tercihler yapılabilecek

ÖSYM açıkladı. 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÖYSM'nin resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."