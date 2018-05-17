TUS ek yerleştirme için tercihler alınacak

DUYURU

(17 Mayıs 2018)

2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 17- 23 Mayıs 2018tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih Tabloları