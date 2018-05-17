TUS ek yerleştirme için tercihler alınacak

DUYURU
(17 Mayıs 2018)
2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 17- 23 Mayıs 2018tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/05-19/05
|Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|18/05-21/05
|15. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
|ANESTEZİY...
|ANTA
|20/05-23/05
|16. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK)
|NÖROLOJİ
|İSTA
|24/05-27/05
|1. Uluslararası Gıda Ve Tıp Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|25/05-27/05
|11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|MUĞL
|25/05-27/05
|Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|ANKA
|25/05-27/05
|VI. Yutma Bozuklukları Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA