SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TUS ek yerleştirme için tercihler alınacak
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı
TUS ek yerleştirme için tercihler alınacak
17 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DUYURU
(17 Mayıs 2018)

2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 17- 23 Mayıs 2018tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

2018-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih Tabloları

Anahtar Kelimeler:

tus 2018-tus osym ek yerlestirme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tus 2018-tus osym ek yerlestirmemanisa kirkagac dr yusuf kili kirkagac devlet hastanesigiresun universitesi onkoloji saglik koyukardiyoloji kalp pili sgk ödemesi kamil adaletemrah serbes doktor suç duyurususaglik bakanligi ramazan ayispor hekimligi ramazankaraciger nakli turgut ozal tip merkezi ahmet kizilaybeyaz kod sağlıkta şiddet hapis istemifilistin kanadali doktor tarek loubani justin trudeauFETÖ bursa doktor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/05-19/05Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler SempozyumuTIBBİ...ANKA
18/05-21/0515. Ulusal Rejyonal Anestezi KongresiANESTEZİY...ANTA
20/05-23/0516. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK)NÖROLOJİİSTA
24/05-27/051. Uluslararası Gıda Ve Tıp KongresiGASTROENT...ANKA
25/05-27/0511. Multidisipliner Nöroonkoloji SempozyumuMULTİDİSİ...MUĞL
25/05-27/05Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları SempozyumuÇOCUK...ANKA
25/05-27/05VI. Yutma Bozuklukları KongresiGASTROENT...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.