SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TUS ek yerleştirme işlemi yapılan adaylar için son başvuru tarihi 22 Temmuz
Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarına göre; yerleştirme işlemi yapılan adayların başvuru işlemleri 8 Temmuz - 22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
TUS ek yerleştirme işlemi yapılan adaylar için son başvuru tarihi 22 Temmuz
09 Temmuz 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları 5 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre; ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların başvuru işlemleri 8 Temmuz - 22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Yapılan bilgilendirmede Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. 

Genel başvuru esasları ve gerekli belgeler şu şekilde:

GENEL USUL VE ESASLAR

1.    Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
2.    Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemi yapıldıktan sonra atama işlemleri yapılacaktır.
3.    Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 22 Temmuz 2019 Pazartesi saat 18:00’dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
4.    Sorularınız için; 0(312) 585 17 08-10-11-12-31-32-33 numaralı telefonları arayabilirsiniz.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Form 17a)
2. Yabancı uyruklu adaylar için (Form 17b)
(Yabancı uyruklu adayların, gerekli belge ve beyan evrakını Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.)
3. 1 Nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
(Bu Formu doldurup göndermeyenlerin ataması yapılmayacaktır. Formun başvuru yapan tarafından imzalanması yeterlidir, herhangi bir onaya gerek yoktur.)
4. ÖSYM sonuç belgesinin sureti (Fotokopi)
5. İkinci ana dalda uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleştirilen adayların, il sağlık müdürlüklerinden alacakları Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir belge
6. Adli Sicil Kaydı
7. Askerlik Durum Belgesi

 

Anahtar Kelimeler:

tus ek yerlestirme osym saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Veteriner Hekimler Birliği Veteriner Hekimler Odası Ali Eroğlu akciğer kanser hava kirliliği Balıkesir iğne göz sağlığı çocuk doktoru sağlık hizmetleri TBMM hekim doktor ar-ge sağlık bakanlığı hekim kardiyak rehabilitasyon York Üniversitesi kardiyoloji ameliyat Hasan Fevzi Batırel Marmara Üniversitesi fizyoterapist Funda Alacaoğlu sağlıkta şiddet Türk sağlık sen Savaş Balcı KKKA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.