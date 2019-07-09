TUS ek yerleştirme işlemi yapılan adaylar için son başvuru tarihi 22 Temmuz

TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları 5 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre; ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların başvuru işlemleri 8 Temmuz - 22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Yapılan bilgilendirmede Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Genel başvuru esasları ve gerekli belgeler şu şekilde:

GENEL USUL VE ESASLAR

1. Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

2. Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemi yapıldıktan sonra atama işlemleri yapılacaktır.

3. Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 22 Temmuz 2019 Pazartesi saat 18:00’dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

4. Sorularınız için; 0(312) 585 17 08-10-11-12-31-32-33 numaralı telefonları arayabilirsiniz.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Form 17a)

2. Yabancı uyruklu adaylar için (Form 17b)

(Yabancı uyruklu adayların, gerekli belge ve beyan evrakını Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.)

3. 1 Nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

(Bu Formu doldurup göndermeyenlerin ataması yapılmayacaktır. Formun başvuru yapan tarafından imzalanması yeterlidir, herhangi bir onaya gerek yoktur.)

4. ÖSYM sonuç belgesinin sureti (Fotokopi)

5. İkinci ana dalda uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleştirilen adayların, il sağlık müdürlüklerinden alacakları Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir belge

6. Adli Sicil Kaydı

7. Askerlik Durum Belgesi