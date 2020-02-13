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TUS sınav giriş belgeleri yayımlandı
2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri ÖSYM Başkanlığınca açıklandı
TUS sınav giriş belgeleri yayımlandı
13 Şubat 2020 -
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler:

tus 2020-tus 1 donem 2020-sts tip doktorlugu 1 donem

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