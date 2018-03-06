TUS sonbahar ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2017-TUS Sonbahar Dönemi ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 06 Mart 2018 tarihinde saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.



Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ek Yerleştirme Sonuçları



Sayısal Bilgiler