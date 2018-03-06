SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TUS sonbahar ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından, 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar dönemi ek yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS sonbahar ek yerleştirme sonuçları açıklandı
06 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

2017-TUS Sonbahar Dönemi  ile ilgili ek yerleştirme  tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 06 Mart 2018 tarihinde saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. 

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla  duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ek Yerleştirme  Sonuçları

Sayısal Bilgiler

Anahtar Kelimeler:

tus ek yerlestirme osym

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tus ek yerlestirme osymsaglik ihtisas universitesi Vural KavuncukutahyaastrazenecaLilly Almanya'ya Türk Başkan Genel Müdür14 mart tip bayrami izmirriskli bebek riskli bebek kongresi prof. dr. mijna hadders
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.