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TUS ve STS tıp doktorluğu başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, 2020-TUS 2. dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları için kılavuz yayımladı.
TUS ve STS tıp doktorluğu başvuru kılavuzu yayımlandı
17 Ağustos 2020 17:34 - MEDİMAGAZİN
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ÖSYM, 2020-TUS 2. dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları için kılavuz yayımladı.

2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Başvurularının Alınması

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) Başvuru Kılavuzu

2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu) Başvuru Kılavuzu

Anahtar Kelimeler:

tus sts tip doktorlugu 2020-tus 2 donem 2020-sts tip doktorlugu 2 donem

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