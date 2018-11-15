SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TÜSAD Başkan Yardımcısı: 'Etkin tütün kontrolü ile yılda 110 bin ölüm önlenebilir'
TÜSAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, ülkemizde görülen akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının sigara kullanımına bağlı ortaya çıktığına dikkat çekti. Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yapan Yılmaz, “Etkin bir tütün kontrolü sağlandığında akciğer kanserleri dahil olmak üzere her yıl yaklaşık 110 bin ölüm önlenebilecektir” dedi.
TÜSAD Başkan Yardımcısı: 'Etkin tütün kontrolü ile yılda 110 bin ölüm önlenebilir'
15 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Günümüz dünyasında en sık görülen kanser türlerinin başında akciğer kanseri geliyor. Bu nedenle kasım ayı tüm dünyada “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı”, 17 Kasım da “Akciğer Kanseri Farkındalık Günü” olarak kabul ediliyor. Akciğer sağlığı konusunda önemli çalışmalar yürüten Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir açıklama yaparken, TÜSAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz akciğer kanseri ile ilgili önemli veriler ve bilgiler paylaştı.
Kansere bağlı ölümler içerisinde akciğer kanserinin yılda 1.69 milyon kayıp ile tüm dünyada ilk sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, en önemli risk faktörü olan tütün kullanımının dünya çapındaki kanser ölümlerinin yüzde 22’sine, akciğer kanserinden kaynaklı ölümlerin ise yüzde 71’ine neden olduğuna dikkat çekti. Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımının akciğer kanserine yol açan en önemli neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi: “Akciğer kanseri konusunda uyarılarımızı yaparken, ‘hiç sigara içmemiş kişilerin de akciğer kanseri olduğu’ savunması ile karşılaşıyoruz. Oysa veriler gösteriyor ki, akciğer kanseri hastalarının sadece yüzde 10’undan azı hayatında hiç sigara içmemiş. Elbette genetik faktörler, radon gazı, asbest, çevresel toksinler gibi faktörler de sorumlu olabilir. Ancak yapılan çalışmalar, ülkemizde görülen akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının sigara kullanımına bağlı ortaya çıktığını gösteriyor. Hiç sigara içmeyenler veya sigara içmeyi bırakmış olanlara göre, mevcut sigara içen kişilerde yeni akciğer kanseri vakası görülme oranı daha yüksek. Ağır sigara içen kişide risk yüzde 30'lara çıkarken, hiç sigara içmeyen kişinin akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 1'den daha düşük.”
SİGARAYI BIRAKMAK RİSKİ AZALTIYOR
TÜSAD’ın da hazırlanmasına destek verdiği Türkiye Akciğer Kanseri Raporu'nda yer alan sonuçlara da değinen Prof. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı: “Bu rapor sigara ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkin bir tütün kontrolü sağlandığında, akciğer kanserleri dahil olmak üzere her yıl tütün kullanımına bağlı olarak gelişen yaklaşık 110 bin ölümün önlenebilmesi söz konusu.  Sigaranın bırakılmasıyla kanser gelişme riski hızla azalmaya başlıyor. Sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra, akciğer kanseri riskinin yüzde 50 oranında azaldığı görülüyor. Bu riskin sigara içmemiş bir kişinin grafik özelliğine hiçbir zaman gerilemeyeceği de akılda tutulmalı."
Bu arada erken tanının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, “Erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranı ortalama yüzde 70. İleri evrede ise bu oran düşüyor” dedi. Bu nedenle erken tanı konusunun raporda özel bir bölüm olarak ele alındığını belirten Yılmaz, şu önerileri aktardı:
•    Akciğer kanserinde erken tanıya öncelik verilmeli ve bu yönde multidisipliner yaklaşım içeren uygulamalar yaygınlaştırılmalı. 
•    Akciğer kanserinde erken tanıyı artırmak amacı ile ülkemize özgü uygun risk faktörleri belirlenerek, pilot bir bölgede tarama çalışması yapılmalı.

Anahtar Kelimeler:

tusad prof dr ulku yilmaz akciger kanseri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
TBMMeczane robotu ankara TÜSAD PROF. DR. ÜLKÜ YILMAZ akciğer kanseri sağlık bakanlığı akreditasyon SHGMÇaldıran Devlet Hastanesi Mehmet Öncebehekim Uzm. Dr. Burak ÖlmezDr. Feyzullah Hasanoğlu Devrek Devlet Hastanesi AHEF Dr. Ümit Işıldak Şenol AtakanHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi Sakarya Üniversitesi doc. dr. aziz ogutlu doc. dr. yurdanur dikmenProf. Dr. Yeşim Erbil mehmet ali erbil genel cerrahi kolon kanseri Prof. Dr. Bülent Karabulutkanser erken teşhis Emirhan Ilık Çekmeköy Yenilik Akademisi akciger kanseri Prof. Dr. Oğuzhan Okutankan şekerikadın doğum Prof. Dr. Faruk Buyruantibiyotik who DSÖÇarşamba Devlet Hastanesi samsun il saglik muhammet ali oruc dr. turan bilgindiyabet rabia bayram fatos albayrak gamze goksu duman rabia seva kantarsağlık harcaması TÜİKsosyal medya psikoloji psikiyatruludag universitesi prof. dr. veysel turan yilmaz dr. ogr. uyesi ceyda icsel dr. konstantinos dimasSağlık yasa teklifi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.