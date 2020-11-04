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TÜSEB Aziz Sancar Hizmet Ödülü, Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak'ın oldu
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı kapsamında “Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. TÜSEB Aziz Sancar Hizmet Ödülü bu yıl Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak'a verildi.
TÜSEB Aziz Sancar Hizmet Ödülü, Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak'ın oldu
04 Kasım 2020 10:13 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sağlık altyapısının gücünün depremde olduğu gibi koronavirüs salgınında da en büyük avantajlardan birisi olduğunu vurgulayarak, dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını sürecinde canla başla, fedakarca çalışan sağlık ordusuna şükranlarını sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ülkelerin sağlık altyapıları ile birlikte dostlukların da büyük bir sınavdan geçtiği salgın günlerinde Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başarılı bir mücadeleyle süreci yönettiğini dile getirdi. Koca, “Yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bilim Kurulu üyelerimiz bizzat ilgili ülkelere giderek yerinde tecrübe paylaşımında bulundular. Video konferans yönetimiyle birçok ülkenin bilim insanları ile bir araya gelerek bilimin yeniliklerini paylaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Törende “Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. TÜSEB Aziz Sancar Hizmet Ödülüne bu yıl Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak layık görüldü.

 Koçak Farma tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Yarım asırlık çalışma hayatı boyunca Sayın Koçak,Türkiye’de İlaç Sanayisi alanında bir çok ilki gerçekleştirmiş ve önemli stratejik ürünlerle; herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetinin ilaç bazında önemli bir sigortası olmuştur. Türkiye’de kullanılan her iki kutu kanser ilacından biri Koçak Farma ruhsatıyla Çerkezköy tesislerimizde yerli üretilmektedir.

Kanser ilaçlarının ve Türkiye’de ilk biyoteknolojik ilaç üretimini gerçekleştiren Sn.Koçak,inovatif AR-GE projeleri ile bir çok ödüle layık görülmüştür.

Pandemi sürecinde de aktif rolünü sürdüren Koçak Farma,COVİD-19 tedavi algoritmasında yer alan ilaçları üretmektedir.

 

 

Koçak Farma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı  Koçak Farma Ar-Ge Merkezi bünyesindeki Sağlık Bakanlığı Onaylı BSL3/ABSL3 laboratuvarlarında  geliştirdiği inaktif COVİD-19 Aşısı Dünya Sağlık Örgütü’nün 15 Ekim 2020 tarihli Dünyadaki aşı adayları listesinde yer almıştır.

Koçak Farma bu süreçte  hem  COVİD-19 tedavisinde kullanılan   ilaçları hem de COVİD-19 aşısını  aynı çatı altında yerli üreten  tek firma olmuştur.

Ayrıca;Koçak Farma Ar-Ge merkezimizde inaktif kuduz ve BCG aşılarını üretilmiş, klinik öncesi çalışmaları tamamlanmıştır. Her iki aşı içinde klinik çalışmalara kısa sürede başlanması planlanmaktadır” denildi.

Anahtar Kelimeler:

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