TÜSEB Başkanı neden istifa etti?

TÜSEB Başkanı Adil Mardinoğlu istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Mardinoğlu, “14 aydır göreve olduğumuz TÜSEB yönetiminden istifa etmiş bulunmaktayız. Görevimiz süresince bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunarız. Ülkemize ve milletimize farklı kulvarlarda hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

GENEL SEKRETER DE İSTİFA ETTİ

Medimagazin'in ulaştığı bilgiye göre, Adil Mardinoğlu'nun istifasının ardından TÜSEB genel sekreteri Hasan Türkez de istifasını sundu.

NEDEN İSTİFA ETTİLER?

Son istifalar hakkında çeşitli yorumlar üzerine TÜSEB'in kurumsal twitter hesabından şu açıklma yapıldı: "Bugün bazı internet ve haber sitelerinde başkanımız ve genel sekreterimizin istifa nedenleri hakkında gerçek dışı haberlere yer verilmiştir. Kurumumuz ile Bioeksen firması arasında hiç bir işbirliği yada ortak Ar-Ge gerçekleştirilmemiştir. Bioeksen firmasının hiç bir ürünü ile kurumumuz arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Kamuoyuna duyurulur..."

Medimagazin'e gelen bilgilere göre Başkan ve Genel Sekreterin istifasının ardında TÜSEB'in Sağlık Bakanlığının iki önemli proje olan Genom ve Aşı Projelerinin başlatılmaması olduğu bildiriliyor.

SON 2 AYDA 5 ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİMİ

Bakanlıktaki koltuk değişimleri ilk değil. Son iki aylık süreçte koronavirüse ilişkin kitlerin onay mercii Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz ve Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de görevlerini devretmişti.

HAKKI GÜRSÖZ'UN KOLTUĞUNA HARUN KIZILAY OTURDU

Geçen hafta istifasını açıklayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eski Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz görevini Harun Kızılay'a bıraktı.