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TÜSEB Proje Destek programlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca, sağlık bilim ve teknolojileri alanında desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projelerin başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
TÜSEB Proje Destek programlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
22 Ekim 2020 13:20 -
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 Yönetmeliğe göre, öncelikli öneme sahip konularda çağrıya çıkılan "Öncelikli Ar-Ge Destek Projeleri", alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme projelerini kapsayan "Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Destek Projeleri" ve ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile uluslararası kuruluşlarla iş birliği veya ilişki çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsayan "Uluslararası Ar-Ge Destek Projeleri" TÜSEB tarafından desteklenebilecek.

Acil, kısa süreli, küçük bütçeli ve başvuruya her zaman açık olan "Acil Ar-Ge Destek Projeleri", üst politika belgeleri çerçevesinde, mevzuattaki yetkisine göre yönetim kurulu ya da başkan tarafından belirlenecek. 

Ayrıca, ihtiyaç duyulan yeni proje destek programlarını başlatma hususunda TÜSEB'e yetki verildi.

Anahtar Kelimeler:

tuseb ar-ge destek

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