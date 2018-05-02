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TÜSEB'in Aziz Sancar ödülleri için başvurular başladı
TÜSEB tarafından verilecek olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için 2018 yılı başvuruları açıldı.
TÜSEB'in Aziz Sancar ödülleri için başvurular başladı
02 Mayıs 2018 -
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TÜSEB tarafından verilecek olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için 2018 yılı başvuruları açıldı.

Başvurular 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

BİLİM ÖDÜLÜ

Yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

Her yıl bir kişiye verilir.

HİZMET ÖDÜLÜ

Bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilir.

Her yıl bir kişiye verilir.


TEŞVİK ÖDÜLÜ

Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir.

Her yıl en fazla beş kişiye verilir.

Ödüller: Para ödülü ile birlikte ödülün kategorisine göre plaket ve beratı içerir.

Ödül kazananlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanır.

Anahtar Kelimeler:

tuseb aziz sancar bilim hizmet ve tesvik odulleri

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