Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TUS'ta baraj puanı kaldırılmalı mı? TJOD Başkanı yanıtladı
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda 45 baraj puanı kaldırılmalı mı sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Karateke ayrıca, kadın hastalıkları ve doğum puanlarında yaşanan düşüş hakkında konuştu.
TUS'ta baraj puanı kaldırılmalı mı? TJOD Başkanı yanıtladı

Prof. Dr. Ateş Karateke

07 Aralık 2021 15:24 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, 1-5 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 18. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde kadın hastalıkları ve doğum branşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karateke, kendisine yöneltilen “Kadın hastalıkları ve doğum puanlarında düşüş yaşandı ve kadın doğum tercih edilmeyen bir branş haline geldi. Bu doğrultuda Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 45 baraj puanı kaldırılmalı mı, böyle bir değişiklik konuda ne dersiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Karateke “Kadın hastalıkları ve doğum bana göre bir ülkenin en stratejik branşlarından birisidir. Buradaki hekim kalitesinin çok okuyan ve çok emek veren bir gruptan seçilmesi gerekmektedir." dedi.

"Anne karnındaki süreç ne kadar iyi yönetilirse nesil o kadar sağlıklı olur"

Kadın hastalıkları ve doğum branşının anneye ve anne karnındaki bebeğe bakması nedeniyle neslin devamında önemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karateke, “Bu ülkede bir yılda 1,5 milyona yakın kişi gebe kalıyor. 1 milyon 400 bini bunların doğumla sonuçlanıyor. Yani her sene nüfusa büyük bir katılım oluyor. Bu nüfus ne kadar sağlıklı olursa ve anne karnındaki süreç ne kadar iyi yönetilirse emin olun bu ülkenin 10-15 sene sonraki geleceği de o kadar iyi olacak ve daha sağlıklı bir nesil devam edecek.”

"Baraj puanının kaldırılmasını yanlış buluyorum"

Hekimliğin bire bir insanın kendi yetenekleri, becerisi ve okumasıyla oluşan bir iş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karateke, hekimlikte kendini sürekli geliştirmenin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

“Evet bir sistem içindeyseniz daha çabuk gelişiyorsunuz ama sistem içinde olmasanız bile bir takım kendinize ait iyi özellikler varsa zaman içinde çok iyi bir hekim olabiliyorsunuz. Onun için ben insan kalitesine çok inanıyorum. Tıpta hiçbir şekilde kitap okumamış takip etmemiş insanlar çok çabuk eskiyor. Bizim zamanımızda bir uzman olduktan sonra eskimenizin süresi 15 yılsa şimdi eskimenizin süresi 2 yıl. 2 yıl önce uzman olmuş bir arkadaş okumaz ise bilgilerinde çok önemli eksiklikler ve yanlışlıklar oluyor. Onun için okumayı seven, çalışan, çalıştığını düzgün anlayan ve ifade edebilen bir zümre olmasını tercih ederim."

"Liyakat ve emek ön planda olmalı"

"Hekimlikteki liyakatı ve emeği ön planda tutmalıyız. Türkiye’de yetişen uzmanlarda bu mantalite ile bir seçim olursa dünya pazarlarında, ülkemizin hastanelerinde ve özel hastanelerinde bu hekim arkadaşların hiçbiri seçilmeyecektir. Bu nedenle yanlış olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ates karateke tus baraj puani kadin hastaliklari ve dogum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) hasan (dr)
07.12.2021 16:06:01
Bence TUS'ta puanlar kadrolar tam doluncaya kadar düşürülmelidir. Puanı düşük olup ta el becerisi iyi olan ve cerrahide başarılı olan birçok hekimi tanıyorum. Kadroların boş kalmasının bir anlamı yok. Ülkemizde hekime karşı şiddet ve muayenehane yasağı ve zorunlu hizmet maalesef sıkıntıya yol açmıştır. Artık, Almanca öğreneceğiz.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.