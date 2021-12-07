TUS'ta baraj puanı kaldırılmalı mı? TJOD Başkanı yanıtladı

MEDİMAGAZİN - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, 1-5 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 18. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde kadın hastalıkları ve doğum branşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karateke, kendisine yöneltilen “Kadın hastalıkları ve doğum puanlarında düşüş yaşandı ve kadın doğum tercih edilmeyen bir branş haline geldi. Bu doğrultuda Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 45 baraj puanı kaldırılmalı mı, böyle bir değişiklik konuda ne dersiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Karateke “Kadın hastalıkları ve doğum bana göre bir ülkenin en stratejik branşlarından birisidir. Buradaki hekim kalitesinin çok okuyan ve çok emek veren bir gruptan seçilmesi gerekmektedir." dedi.

"Anne karnındaki süreç ne kadar iyi yönetilirse nesil o kadar sağlıklı olur"

Kadın hastalıkları ve doğum branşının anneye ve anne karnındaki bebeğe bakması nedeniyle neslin devamında önemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karateke, “Bu ülkede bir yılda 1,5 milyona yakın kişi gebe kalıyor. 1 milyon 400 bini bunların doğumla sonuçlanıyor. Yani her sene nüfusa büyük bir katılım oluyor. Bu nüfus ne kadar sağlıklı olursa ve anne karnındaki süreç ne kadar iyi yönetilirse emin olun bu ülkenin 10-15 sene sonraki geleceği de o kadar iyi olacak ve daha sağlıklı bir nesil devam edecek.”

"Baraj puanının kaldırılmasını yanlış buluyorum"

Hekimliğin bire bir insanın kendi yetenekleri, becerisi ve okumasıyla oluşan bir iş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karateke, hekimlikte kendini sürekli geliştirmenin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

“Evet bir sistem içindeyseniz daha çabuk gelişiyorsunuz ama sistem içinde olmasanız bile bir takım kendinize ait iyi özellikler varsa zaman içinde çok iyi bir hekim olabiliyorsunuz. Onun için ben insan kalitesine çok inanıyorum. Tıpta hiçbir şekilde kitap okumamış takip etmemiş insanlar çok çabuk eskiyor. Bizim zamanımızda bir uzman olduktan sonra eskimenizin süresi 15 yılsa şimdi eskimenizin süresi 2 yıl. 2 yıl önce uzman olmuş bir arkadaş okumaz ise bilgilerinde çok önemli eksiklikler ve yanlışlıklar oluyor. Onun için okumayı seven, çalışan, çalıştığını düzgün anlayan ve ifade edebilen bir zümre olmasını tercih ederim."

"Liyakat ve emek ön planda olmalı"

"Hekimlikteki liyakatı ve emeği ön planda tutmalıyız. Türkiye’de yetişen uzmanlarda bu mantalite ile bir seçim olursa dünya pazarlarında, ülkemizin hastanelerinde ve özel hastanelerinde bu hekim arkadaşların hiçbiri seçilmeyecektir. Bu nedenle yanlış olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.