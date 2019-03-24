TUS'ta Cerrahpaşa tartışması! TUS'taki başarı eğitim kalitesini gösterir mi?

MEDİMAGAZİN-Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrenci ilk 10’da yerini aldı. Ancak ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Yıllardır TUS'un tıp eğitimi pratiği üzerine olumsuz etkisi tartışılıyor. Tıp fakültelerinin internlik dönemi ise bu tartışmanın odak noktasını oluşturuyor. İnternlik döneminde yoğun çalışılan tıp fakülteleri TUS'ta daha mı başarısız veya tam tersi; İnternlik dönemini daha az yoğun geçiren tıp fakülteleri daha mı başarılı.

Diğer tartışma konusu da TUS'ta alınan derecelerin, tıp fakültelerinin eğitim başarısı yansıtıp yansıtmadığı. İşte bu tartışmalar Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrencinin TUS'ta ilk 10’a girmesiyle Twitter'a da yansıdı!